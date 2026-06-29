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Un conductor kamikaze provoca un accidente en la circunvalación de Granada y deja una persona atrapada

Los Bomberos de Granada tuvieron que excarcelar a una persona herida tras el choque frontal ocurrido en la GR-30, a la altura de Alhendín.

Puente de carretera

Puente de carretera Freepik

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Eva Braña
Eva Braña
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Un conductor que circulaba en sentido contrario por la GR-30 provocó en la tarde de este sábado un accidente frontal en la circunvalación de Granada, a la altura de Alhendín, que obligó a cortar la vía y generó importantes retenciones. La peligrosa maniobra fue grabada por varios usuarios que circulaban por la autovía, cuyas imágenes muestran al vehículo avanzando en dirección contraria. En el video se aprecia como en repetidas ocasiones otros conductores le hacen señales, pero no consiguen evitar que instantes después se produzca el choque.

Según informa la Guardia Civil, el conductor tiene 77 años. Según la investigación el hombre se habría despistado y se circuló en sentido contrario. Será investigado por un delito contra la seguridad vial.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 20, en dirección Motril. Según informaron testigos que alertaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía, el vehículo circulaba en sentido contrario cuando colisionó frontalmente con otro turismo.

Como consecuencia del impacto, uno de los coches quedó volcado con su conductor en el interior, mientras que el otro resultó gravemente dañado. Los Bomberos de Granada tuvieron que intervenir para excarcelar a una persona que había quedado atrapada en su vehículo. Posteriormente, fue atendida por los servicios sanitarios, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios para atender la emergencia y asegurar la zona.

El accidente afectó a todos los carriles de la GR-30, por lo que la circulación tuvo que ser interrumpida durante aproximadamente una hora. El corte provocó retenciones de hasta dos kilómetros en la Circunvalación de Granada.

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Noticias de hoy, domingo 28 de junio de 2026

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