El Ebro inunda Tudela y Zaragoza

El río Ebro se ha salido de su cauce en la localidad navarra de Tudela y ha comenzado a inundar algunas calles del casco viejo de la ciudad, que desde hace dos días se preparaba para esta eventualidad y vive estas horas "con expectación, más que con la lógica preocupación".

La situación ribera del Ebro es de preemergencia y la previsión del pico del caudal del río puede rondar los 2.100 metros cúbicos por segundo este lunes en las localidades ribereñas y en la ciudad de Zaragoza se puede situar en los 2.000 metros cúbicos por segundo. Suárez, consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, ha precisado que "estamos en preemergencia, pero en función de los acontecimientos se podría elevar y es previsible que este lunes el nivel sea otro".

Suárez ha reiterado que las previsiones "son mejores que las de este sábado", que preveían un caudal en Zaragoza de 2.200 metros cúbicos por segundo. No obstante, ha señalado que "en función de lo que pase en Castejón (Navarra) se verá cómo puede venir la crecida en la ribera zaragozana, para añadir que en este municipio de la ribera navarra puede estar sobre los 2.300 metros cúbicos por segundo".

Suárez ha reiterado que con estos datos la avenida "no afectaría a los núcleos urbanos", pero ha recordado que "aún así hay que tomar medidas en los sitios más conflictivos, como Pradilla de Ebro".



Sólo inundaciones en los campos

Suárez ha apuntado que "no debe haber afección a la población" y aunque Pradilla de Ebro "tradicionalmente tiene mayores problemas", ha avanzado que la crecida "no puede causar mayores males que la inundación de zonas de cultivo" para aseverar que en los núcleos urbanos la previsión es que no sufran afecciones.

"Se han adoptado todas las medidas con el refuerzo de motas a lo largo del río y se acometerán las que son necesarias por si hubiese que tomar alguna otra sobre evacuación de personas", ha declarado.

El Gállego obliga a desalojar a 150 personas

El desbordamiento del río Gállego, afluente del Ebro, por las precipitaciones caídas en los últimos días, ha obligado hoy a desalojar a unas 150 personas de urbanizaciones situadas en la margen izquierda del cauce en los barrios rurales de Peñaflor y Movera, en Zaragoza.

El desalojo de unas 80 personas en la urbanización "Peña Soto Ortiz", en Peñaflor, se ha producido por la mañana cuando se ha observado como el agua se filtraba por una mota que se encontraba rota por anteriores inundaciones, ha informado el jefe de guardia de los bomberos, Carlos Buenafuente.

Los evacuados se han reubicado por su cuenta y se encuentran a la espera de que el agua baje para poder volver a sus casas. Mientras que por la tarde se ha tenido que desalojar a otras 70 personas de la urbanización "Torres Urzaiz" en el barrio rural de Movera, de las que tres menores y cuatro adultos no tenían otro lugar donde alojarse por lo que se ha hecho cargo de ellos el área de Acción Social del Ayuntamiento.