Los Reyes Magos también hablan con las manos y reciben cartas en salas adaptadas a la capacidad de cada niño: "Es muy emocionante verles"

La llegada de los Reyes Magos es, para muchos niños y niñas, uno de los momentos más esperados del año. Pero no todos viven la magia de la misma manera. El ruido, las colas interminables o los espacios abarrotados pueden convertir la ilusión en ansiedad para los niños con alguna diversidad funcional. Para dar respuesta a esta realidad, en A Coruña se consolida por tercer año una iniciativa que demuestra que la magia también puede ser tranquila, accesible y respetuosa.

Los encuentros inclusivos con los Reyes Magos se desarrollan en una sala amigable, pensada para que menores con trastorno del espectro autista, discapacidad auditiva u otras necesidades específicas, así como sus familias, puedan comunicarse con Sus Majestades sin estímulos excesivos y con el tiempo que necesitan.

El acceso está limitado a una familia por turno, evitando esperas largas y aglomeraciones. Antes de entrar, los niños y niñas cuentan con una zona de anticipación equipada con pictogramas y materiales visuales que explican paso a paso cómo será el encuentro, ayudándoles a comprender y a sentirse seguros.

Un sitio seguro e inclusivo para los pequeños

La sala es un espacio libre de ruido, con iluminación suave y sin sobresaltos. Los pictogramas continúan dentro del recinto para facilitar la comunicación y reforzar la comprensión de la experiencia. Todo está pensado para que cada niño pueda expresar sus deseos a su ritmo, sin presiones.

Además, el recorrido incluye un acceso directo desde el exterior, evitando los pasillos más concurridos, y se facilita el uso de cascos de protección auditiva para quienes los necesiten.

La inclusión forma parte del mensaje de los propios Reyes Magos. Durante la campaña navideña se organizan sesiones con intérprete de lengua de signos, y este año se ha incorporado, como novedad, un pase especial en lengua de signos dirigido a niños y niñas con discapacidad auditiva, reforzando la idea de que la magia no entiende de barreras.

El diseño y desarrollo de esta experiencia cuenta con el asesoramiento de entidades especializadas como Fundación ENKI, la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y Federación Autismo Galicia, cuya labor resulta clave para adaptar cada detalle a las necesidades reales de las familias.

"Quiero salud… y que me traigáis unos coches", les dice a través de un dispositivo Felipe, de 9 años a Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañado de su made. Para algunos niños y niñas, ha sido la primera vez que han podido acercarse a los Reyes Magos, entregar su carta y vivir la experiencia sin miedo ni sobreestimulación. Desde su puesta en marcha en 2023, cerca de 600 personas han participado en estos encuentros inclusivos.

Algún niño se pregunta en la cola dónde han aprendido tanto Melchor, Gaspar y Baltasar. Es obvio. Los Reyes Magos saben más por viejos que por magos.

