Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

PATRIMONIO

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Tienen 400 años de historia y ofrecía 390 euros en la plataforma de segunda mano.

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Publicidad

Hace pocos días apareció en una famosa plataforma de segunda mano un anuncio que no tardó en generar repercusiones. Las puertas de la iglesia de Ventosa de la Cuesta, un pueblo de Valladolid , estaban a la venta. Por 390 euros se podían comprar unas puertas que tienen 400 años de historia. Sin embargo, el anuncio solamente duró 20 horas.

Ya se ha tenido que borrar debido a la denuncia de una joven en redes sociales, Malena Alonso. "Esto es denunciable ante Patrimonio y tiene consecuencias. Está puerta pertenece a la iglesia de mi pueblo, Ventosa de la Cuesta, en Valladolid. Es una puerta barroca del siglo XVI. Tiene 400 años de historia. Han sido 400 años sobreviviendo, guerras, miseria, abandono, para que en 2025 alguien decida que sobra", señala Malena en su denuncia.

El equipo de gobierno y el cura fueron los que pusieron a la venta las puertas. "390 euros es lo que se supone que vale para ellos la historia del pueblo. Han decidido no restaurarlas, no protegerlas, no preguntar a ningún experto, no consultar a los vecinos. Y voy a decir algo muy claro, esto no es suyo, no es del cura, ni del ayuntamiento, ni de quien manda hoy. Vender patrimonio histórico no es mala gestión, es negligencia, ignorancia institucional y desprecio por la memoria histórica", afirma en su denuncia en redes sociales.

Su vídeo alcanzó en TikTok más de 800 mil visualizaciones y en Instagram más de 600 mil. La viralidad del vídeo ha frenado la venta de las puertas. "Quiero añadir que en España los bienes artísticos e históricos no se pueden enajenar libremente y menos aún cuando forman parte de un edificio histórico", remarca.

Sin embargo, algunos de los feligreses que acuden normalmente a la iglesia están de acuerdo con la venta de las puertas. "Es solo para tener una ayuda económica y comprar otras", señala una vecina. "El cura no sabía el valor de las puertas, se ha hecho sin mala fe", asegura otra vecina al salir de la misa del domingo.

El Arzobispado de Valladolid ha tenido que abrir un informe patrimonial. "Está claro que las puertas necesitan ser restauradas o sustituidas, aún no sabemos lo que haremos, hay analizarlo. Tratando de evitar enfrentamiento en Ventosa de la Cuesta trataremos de encontrar la solución que sea mejor para todos", señala Luis Javier Argüello, Arzobispo de Valladolid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Crece la preocupación en Férez, el pueblo cercano a la macro rave de Cenajo, ante los pronósticos de mal tiempo

Imagen de la rave en Albacete

Publicidad

Sociedad

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Sala amigable del centro comercial Marineda de A Coruña donde dejan sus cartas a los Reyes Magos

Los Reyes Magos también hablan con las manos y reciben cartas en salas adaptadas a la capacidad de cada niño: "Es muy emocionante verles"

Imagen del streamer Sergio Jiménez

Muere un streamer que copiaba el modelo de Simón Pérez: el reto consistía en tomar drogas y alcohol en directo en Nochevieja

Imagen de archivo del escudo del Chelsea y de un Roscón de Reyes.
NAVIDAD

El Roscón de Reyes español llega al Chelsea de la mano de la pastelera Miriam Hernández

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 4 de enero de 2025

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.
CEUTA

Cinco jóvenes investigados por una agresión grupal a un sintecho con machete y bate en Ceuta

El hombre dormía en una furgoneta cedida por una asociación cuando fue atacado de madrugada junto a la mezquita de Sidi Embarek y acabó hospitalizado con varias costillas rotas.

Pelea multitudinaria con spray pimienta en el centro de Santiago a plena luz del día
Altercado

Pelea multitudinaria con spray pimienta en el centro de Santiago a plena luz del día

La Policía investiga un posible trasfondo ideológico tras la pelea registrada este sábado en pleno centro histórico, que ha generado una fuerte alarma entre vecinos y turistas.

Nancy Pelosi, primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Efemérides de hoy 4 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 4 de enero?

El roscón de reyes se encarece

Ni el de trufa, ni el de nata, el roscón tradicional de mazapán y frutas volverá a reinar en las mesas

Familia venezolana en España

El desgarro de muchas familias venezolanas en España ante la caída de Maduro: "No nos atrevemos a celebrarlo"

Publicidad