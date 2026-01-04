El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Hace pocos días apareció en una famosa plataforma de segunda mano un anuncio que no tardó en generar repercusiones. Las puertas de la iglesia de Ventosa de la Cuesta, un pueblo de Valladolid , estaban a la venta. Por 390 euros se podían comprar unas puertas que tienen 400 años de historia. Sin embargo, el anuncio solamente duró 20 horas.

Ya se ha tenido que borrar debido a la denuncia de una joven en redes sociales, Malena Alonso. "Esto es denunciable ante Patrimonio y tiene consecuencias. Está puerta pertenece a la iglesia de mi pueblo, Ventosa de la Cuesta, en Valladolid. Es una puerta barroca del siglo XVI. Tiene 400 años de historia. Han sido 400 años sobreviviendo, guerras, miseria, abandono, para que en 2025 alguien decida que sobra", señala Malena en su denuncia.

El equipo de gobierno y el cura fueron los que pusieron a la venta las puertas. "390 euros es lo que se supone que vale para ellos la historia del pueblo. Han decidido no restaurarlas, no protegerlas, no preguntar a ningún experto, no consultar a los vecinos. Y voy a decir algo muy claro, esto no es suyo, no es del cura, ni del ayuntamiento, ni de quien manda hoy. Vender patrimonio histórico no es mala gestión, es negligencia, ignorancia institucional y desprecio por la memoria histórica", afirma en su denuncia en redes sociales.

Su vídeo alcanzó en TikTok más de 800 mil visualizaciones y en Instagram más de 600 mil. La viralidad del vídeo ha frenado la venta de las puertas. "Quiero añadir que en España los bienes artísticos e históricos no se pueden enajenar libremente y menos aún cuando forman parte de un edificio histórico", remarca.

Sin embargo, algunos de los feligreses que acuden normalmente a la iglesia están de acuerdo con la venta de las puertas. "Es solo para tener una ayuda económica y comprar otras", señala una vecina. "El cura no sabía el valor de las puertas, se ha hecho sin mala fe", asegura otra vecina al salir de la misa del domingo.

El Arzobispado de Valladolid ha tenido que abrir un informe patrimonial. "Está claro que las puertas necesitan ser restauradas o sustituidas, aún no sabemos lo que haremos, hay analizarlo. Tratando de evitar enfrentamiento en Ventosa de la Cuesta trataremos de encontrar la solución que sea mejor para todos", señala Luis Javier Argüello, Arzobispo de Valladolid.

