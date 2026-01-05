Última hora de la borrasca Francis en directo: los vecinos desalojados en Cádiz ya pueden volver a sus casas

La borrasca Francis se ha cebado, sobre todo, con la provincia de Cádiz. Se han visto afectados varios municipios como Algeciras, Barbate, Castellar de la Frontera, o Chiclana de la Frontera. Málaga es otro de los lugares que se han visto afectados. De hecho, se ha activado la alerta roja esta noche. La borrasca Francis deja lluvia y nieve en toda la Península.

Medio millar de viviendas desalojadas en Cádiz

La Junta de Andalucía ha desalojado esta noche medio millar de viviendas en Cádiz ante el riesgo de inundación. Se trata de una medida que afecta a las urbanizaciones situadas cerca del pantano del río Guadarranque. Más de una decena de vías se han visto afectadas, crecida de ríos, incidencias en trenes, son algunas de las importantes incidencias que han dejado las lluvias en la provincia de Cádiz.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, este lunes, la semana arranque con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular. La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

27 carreteras afectadas

El temporal de nieve afecta a 27 carreteras este lunes por la mañana, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados. El resto de carreteras de la red principal afectadas son la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.

La DGT ha cerrado al tráfico por intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

En nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares.

En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia. Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel). Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar. En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu. Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.

