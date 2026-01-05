Borrasca Francis
Última hora de la borrasca Francis en directo: los vecinos desalojados en Cádiz ya pueden volver a sus casas
La borrasca Francis se ha cebado, sobre todo, con la provincia de Cádiz. La Aemet prevé que, este lunes, la semana arranque con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro.
La borrasca Francis se ha cebado, sobre todo, con la provincia de Cádiz. Se han visto afectados varios municipios como Algeciras, Barbate, Castellar de la Frontera, o Chiclana de la Frontera. Málaga es otro de los lugares que se han visto afectados. De hecho, se ha activado la alerta roja esta noche. La borrasca Francis deja lluvia y nieve en toda la Península.
Medio millar de viviendas desalojadas en Cádiz
La Junta de Andalucía ha desalojado esta noche medio millar de viviendas en Cádiz ante el riesgo de inundación. Se trata de una medida que afecta a las urbanizaciones situadas cerca del pantano del río Guadarranque. Más de una decena de vías se han visto afectadas, crecida de ríos, incidencias en trenes, son algunas de las importantes incidencias que han dejado las lluvias en la provincia de Cádiz.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, este lunes, la semana arranque con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular. La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.
Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.
27 carreteras afectadas
El temporal de nieve afecta a 27 carreteras este lunes por la mañana, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados. El resto de carreteras de la red principal afectadas son la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.
La DGT ha cerrado al tráfico por intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).
En nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares.
En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia. Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel). Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar. En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu. Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: luz verde a la vuelta a casa de los vecinos desalojados en Cádiz
La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) ha declarado que se ha autorizado la vuelta a casa de los vecinos de 470 viviendas desalojadas Guadarranque y 17 en Jimenapor la borrasca. Una medida que llega después de "mejora de la meteorología e hidrología".
Última hora de la borrasca Francis, en directo: las recomendaciones de la UME ante la llegada de cotas bajas
Con motivo de las cotas bajas que se extenderán hasta el 6 de enero, la Unidad Militar de Emergencias (UME) recomienda, en caso de quedarse atrapado en caso de nevada, quedarse en el coche, mantener la calefacción encendida y llamar a los servicios de emergencia, entre otros consejos.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: bajada de temperaturas para el día de los Reyes Magos
La previsión para el 6 de enero indica que habrá un ligero descenso térmico en distintos puntos del país. Destaca la mitad oriental de Andalucía con una bajada térmica de 8 °C.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: la nieve se asoma a la mitad oriental de Andalucía
La AEMET apunta a "nevadas en la segunda mitad del día en zonas de Andalucía Oriental, bajando significativamente la cota en la recta final del día". De esta forma, se amplían las previsiones que indican precipitaciones por nieve en la península.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: se espera lluvia en la costa de Granada
Se prevén precipitaciones de en la costa granadina con las que habrá una precipitación acumulada de 15 mm en una hora. Estas irán acompañadas de tormentas ocasionales, según la AEMET.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: ¿Qué temperaturas se estiman para las cabalgatas de Reyes?
Será una jornada en la que se aconseja que los más pequeños se abriguen, ya que se estiman temperaturas que rondarán entre los 0ºC y 5ºC en el centro peninsular. Por su parte, el mercurio se mantendrá entre los 11ºC y 13º C en costas andaluzas.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: Madrid se despierta vestida de blanco por la nieve
La capital madrileña ha amanecido con mucho frío y nieve. Una imagen que puede evocar, en cierto modo a lo vivido con Filomena, con una serie de nevadas que ya han remitido.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: alerta naranja en Girona por fuertes vientos
La AEMET notifica de "peligro importante" los fuertes vientos que llegan a la costa de Girona, que vienen del norte y alcanzarán de 60 a 75 km/h "con un oleaje de 3 a 4 m de altura significativa y ola máxima alcanzable de 6 a 7 metros".
Última hora de la borrasca Francis, en directo: Cantabria en alerta naranja por nevadas
Tal y como detalla la AEMET, se estima una acumulación de nieve a lo largo de la jornada de este lunes. Dichas acumulaciones se estiman que puedan ser de 5 centímetros en torno a los 700 y 800 metros.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: las precipitaciones se convierten en protagonista en Andalucía durante la víspera del día de Reyes
La borrasca Francis dejará este lunes diversos avisos amarillos y naranjas en 14 de las 17 comunidades autónomas, por nieve en cotas bajas y temperaturas gélidas.
Según detalla la AEMET y recoge Servimedia, todo apunta a que puede haber precipitaciones "fuertes y persistentes" en la costa sur de Andalucía. Además, se estima que puede haber nieve "en cotas muy bajas en zonas del centro y este peninsular y en la vertiente cantábrica" a últimas horas del día.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: Una masa de aire ártico va a afectar a la mitad norte peninsular
La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, dándose la posibilidad de que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.
Una masa de aire ártico va a afectar a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.
Última hora de la borrasca Francis, en directo: Desembalsa el pantano malagueño de la Concepción
El pantano malagueño de La Concepción desembalsa agua tras las fuertes lluvias originadas por la borrasca Francis y ante lo que la Agencia de Emergencias de Andalucía ha advertido de los aportes que se van a producir al cauce del río Verde.
La Agencia de Emergencias ha anunciado el desembalse de este pantano, ubicado en Istán (Málaga), sobre las 23:14 horas de este domingo, a menos de una hora de que concluyera la vigencia del aviso rojo por intensas precipitaciones en la comarca de la Costa del Sol que emitió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Última hora de la borrasca Francis, en directo: 27 carreteras afectadas
El temporal de nieve afecta a 27 carreteras hoy lunes, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados.
El resto de carreteras de la red principal afectadas son la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados. La DGT ha cerrado al tráfico por intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).
En nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares. En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia.
Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel). Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar. En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu. Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
