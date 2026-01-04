Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cinco jóvenes investigados por una agresión grupal a un sintecho con machete y bate en Ceuta

El hombre dormía en una furgoneta cedida por una asociación cuando fue atacado de madrugada junto a la mezquita de Sidi Embarek y acabó hospitalizado con varias costillas rotas.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.Ministerio de Sanidad

Irene Delgado
Publicado:

La Policía Nacional de Ceuta ha abierto una investigación para identificar a cinco jóvenes presuntamente implicados en una violenta agresión contra un hombre sin hogar en una calle de la ciudad. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado, cuando la víctima se encontraba durmiendo en una furgoneta.

Según fuentes policiales, el ataque se produjo cuando el grupo intentó robar el vehículo, que estaba estacionado junto a la mezquita de Sidi Embarek. En el interior dormía el hombre, al que los agresores obligaron a salir antes de atacarlo.

Una vez fuera de la furgoneta, el sintecho fue golpeado en la cabeza con un machete y posteriormente agredido en el suelo con un bate de béisbol. La intervención de varios vecinos de la zona, que alertaron de lo que estaba ocurriendo, provocó la huida inmediata de los agresores.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta, donde quedó ingresado con varias costillas rotas, además de contusiones en la espalda y el hombro, consecuencia de la paliza recibida.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una asociación que presta asistencia a la víctima y que le había facilitado la furgoneta para que pudiera pasar la noche, ante la ausencia de un alojamiento estable.

La Policía continúa las gestiones para localizar a los presuntos autores de la agresión.

Prisión provisional para los dos detenidos que agredieron sexualmente a una menor en Ceuta

El 12 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta acordó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de dos hombres detenidos por la agresión sexual a una menor. La decisión judicial se basó en la existencia de indicios sólidos de criminalidad y llevó a prorrogar la detención de ambos durante 24 horas antes de su traslado a prisión.

Según la investigación, uno de los acusados mantuvo a la menor encerrada contra su voluntad en una habitación, donde habría sido víctima de agresiones sexuales con penetración. A estos hechos se sumaron otros delitos graves, como la prostitución de menores, la producción de material pornográfico y la facilitación de drogas.

Las diligencias de la UFAM señalaron que uno de los detenidos llevaba a terceros a su vivienda para que mantuvieran relaciones sexuales con la menor a cambio de dinero, bajo la amenaza de dejarla sin techo. Para someterla, habría llegado a administrarle sustancias estupefacientes.

Según detalló el medio local 'El Faro', la medida de prisión se adoptó al haber un alto riesgo de sustracción de la Justicia dada la alta penalidad prevista por los delitos atribuidos y la permeabilidad de la frontera. Además, uno de los detenidos no está regularizado legalmente en España, y el otro, podría buscar la escapada.





Jeaneth Torcat y Carlos Guarata llevan once años viviendo en España. Salieron de Venezuela recién casados, con la idea de volver. Hoy tienen dos hijos que no conocen su país ni a gran parte de su familia.

