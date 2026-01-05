Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 5 de enero de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Delcy Rodríguez jura hoy su cargo como presidenta de Venezuela, o el temporal en España, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 5 de enero de 2026.

La última hora de Venezuela

Nicolás Maduro y su mujer pasan su segunda noche en la prisión de Brooklyn. Maduro llegaba esposado y con chanclas en los pies. Aparentemente tranquilo, saludaba a los funcionarios que le custodiaban. Esta noche, Donald Trump regresaba a Washington desde Mar-A Lago. Desde el Air Force One ha amenazado a Venezuela con un segundo ataque si no se comportan.

Hoy se reúne la Asamblea Nacional y la vicepresidenta Delcy Rodríguez jurará su cargo como sustituta de Maduro. Rodríguez ha emitido esta noche un comunicado tendiendo la mano a Trump para trabajar en una agenda de cooperación. Mientras, el presidente electo, Edmundo González ha reclamado que se respete el resultado electoral del pasado 28 de julio.

Temporal en España

La borrasca Francis se ha cebado, sobre todo, con la provincia de Cádiz. Se han visto afectados varios municipios como Algeciras, Barbate, Castellar de la Frontera, o Chiclana de la Frontera. Málaga es otro de los lugares que se han visto afectados. De hecho, se ha activado la alerta roja esta noche. La borrasca Francis deja lluvia y nieve en toda la Península.

Ni el de trufa, ni el de nata, el roscón tradicional de mazapán y frutas volverá a reinar en las mesas

El roscón de reyes se encarece

Sociedad

Comienza la construccion del puente Golden Gate de San Francisco

Efemérides de hoy 5 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 5 de enero?

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Sala amigable del centro comercial Marineda de A Coruña donde dejan sus cartas a los Reyes Magos
GALICIA

Los Reyes Magos también hablan con las manos y reciben cartas en salas adaptadas a la capacidad de cada niño: "Es muy emocionante verles"

Imagen del streamer Sergio Jiménez
Retos en directo

Muere un streamer que copiaba el modelo de Simón Pérez: el reto consistía en tomar drogas y alcohol en directo en Nochevieja

Imagen de archivo del escudo del Chelsea y de un Roscón de Reyes.
NAVIDAD

El Roscón de Reyes español llega al Chelsea de la mano de la pastelera Miriam Hernández

La chef tinerfeña afincada en Londres elaborará el tradicional dulce para toda la plantilla del club inglés en una iniciativa que une fútbol, gastronomía y cultura española.

