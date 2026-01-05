Noticias de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Delcy Rodríguez jura hoy su cargo como presidenta de Venezuela, o el temporal en España, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 5 de enero de 2026.

La última hora de Venezuela

Nicolás Maduro y su mujer pasan su segunda noche en la prisión de Brooklyn. Maduro llegaba esposado y con chanclas en los pies. Aparentemente tranquilo, saludaba a los funcionarios que le custodiaban. Esta noche, Donald Trump regresaba a Washington desde Mar-A Lago. Desde el Air Force One ha amenazado a Venezuela con un segundo ataque si no se comportan.

Hoy se reúne la Asamblea Nacional y la vicepresidenta Delcy Rodríguez jurará su cargo como sustituta de Maduro. Rodríguez ha emitido esta noche un comunicado tendiendo la mano a Trump para trabajar en una agenda de cooperación. Mientras, el presidente electo, Edmundo González ha reclamado que se respete el resultado electoral del pasado 28 de julio.

Temporal en España

La borrasca Francis se ha cebado, sobre todo, con la provincia de Cádiz. Se han visto afectados varios municipios como Algeciras, Barbate, Castellar de la Frontera, o Chiclana de la Frontera. Málaga es otro de los lugares que se han visto afectados. De hecho, se ha activado la alerta roja esta noche. La borrasca Francis deja lluvia y nieve en toda la Península.

