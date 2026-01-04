Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comunidad Valenciana

Pendientes de las cabalgatas: la noche de Reyes más fría vista en cuatro décadas

En Valencia los más pequeños están entregando sus cartas a sus majestades para hacerles llegar sus peticiones; pero seguimos muy pendientes de qué ocurre con las cabalgatas.

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes.

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes.

Clara Boluda
Publicado:

El Día de Reyes estará marcado por la lluvia o incluso la nieve. De acuerdo con los distintos modelos meteorológicos, el lunes se vivirá el momento más intenso del episodio de frío y nevadas provocado por la borrasca Francis. Ante los avisos emitidos por la Aemet y los servicios de Emergencias, varios municipios valencianos han optado por aplazar o trasladar las tradicionales cabalgatas de Reyes, tan esperadas por los niños.

La alerta de Protección Civil y Emergencias por nevadas a cotas bajas y fuertes precipitaciones en diferentes puntos de la provincia de Valencia, vigente al menos hasta el martes 6 de enero, ha obligado a reorganizar la llegada de los Reyes Magos. Algunos ayuntamientos han decidido retrasarla al propio día 6, pese a la posible confusión para los más pequeños, que recibirán los regalos antes de ver a Sus Majestades. Otros municipios, por su parte, han preferido celebrar la cabalgata en espacios cerrados.

En el caso de Alcoy, la más antigua que se conoce, se está planteando acortar su recorrido e incluso hacerlo estático; en la provincia de Valencia, municipios como Sagunto, l'Alcúdia y Algemesí han decidido suspender la cabalgata ante la llegada de la borrasca Francis; en cambio, otros municipios como Alzira o Torrent han decidido aplazar sus cabalgatas, y en el caso de Valencia, y en otros puntos de la Comunitat como Ontinyent, todavía una decisión definitiva; siguen a la espera de la evolución del temporal, una borrasca Francis que tiene pendiente la llegada de sus Majestades.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

