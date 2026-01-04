Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español desaparecido en el naufragio de Indonesia

Las autoridades indonesias han confirmado este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aun desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

El segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda era el de Fernando Martín

Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, ha confirmado en un vídeo la identidad de la víctima: "En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años".

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de la esposa de Fernando.

Los restos de Martín fueron encontrados a las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores. Dos de las españolas -Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la primera- fueron rescatadas tras el accidente.

El naufragio en aguas del Parque Nacional de Komodo

El barco turístico se hundió en la tarde del 26 de diciembre en aguas de la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo. Tras el accidente, se activó una búsqueda inicial con lanchas que posteriormente fue ampliada con más medios.

A bordo viajaban once personas, entre ellas una familia española formada por dos adultos y cuatro menores. Dos de ellos, una mujer y una niña, fueron rescatados con vida, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los españoles que continúan desaparecidos

Los dos españoles que siguen sin ser localizados son los dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, por lo que han ampliado la búsqueda hasta el próximo miércoles. Ortuño es una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la menor rescatada como de la niña cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes.

Las autoridades indonesias mantienen abierta una investigación para determinar si la tripulación pudo incurrir en alguna negligencia que provocara el accidente.

