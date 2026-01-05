Efemérides de hoy 5 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 5 de enero?

El 5 de enero de 1933, comienza la construcción del Puente Golden Gate en San Francisco, una obra que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos. El proyecto, concebido para conectar la ciudad con el condado de Marin, representó un desafío técnico sin precedentes debido a las fuertes corrientes, la profundidad del estrecho y las condiciones climáticas adversas. La iniciativa fue impulsada en plena Gran Depresión, lo que añadió un componente de esperanza y progreso en un momento crítico para la economía norteamericana.

La construcción del puente, que se prolongó durante más de cuatro años, implicó innovaciones en ingeniería y medidas pioneras de seguridad para los trabajadores. Con sus icónicas torres y su característico color rojo anaranjado, el Golden Gate no solo transformó la movilidad en la región, sino que se consolidó como un referente arquitectónico y cultural a nivel mundial. Su inauguración en 1937 marcó el inicio de una nueva era para San Francisco y lo convirtió en un emblema de audacia y modernidad.

Un 5 de enero, pero de 1895, el capitán francés Alfred Dreyfus, de origen judío, es degradado públicamente en la Escuela Militar de París tras ser acusado falsamente de alta traición por presunto espionaje a favor de Alemania. La humillante ceremonia, realizada ante una multitud, marcó el inicio del célebre 'Caso Dreyfus', un escándalo judicial y político que dividió a Francia desató un intenso debate sobre antisemitismo y justicia, y dejó una profunda huella en la historia contemporánea europea.

¿Qué pasó el 5 de enero?

1543.- Desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche (México) el fraile español Bartolomé de las Casas, destacado historiador y defensor de los indígenas.

1814.- La Regencia del Reino se traslada de Cádiz a Madrid.

1925.- Nellie Tayloe Ross toma posesión como gobernadora de Wyoming, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de Estados Unidos.

1940.- El ingeniero e inventor Edwin H. Armstrong presenta la radio en Frecuencia Modulada (FM).

1942.- Se estrena en el Palacio de la Música de Madrid la película 'Raza', dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y basada en una novela escrita por Francisco Franco bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade.

1973.- Sale a la venta el primer disco de Bruce Springsteen: 'Greetings From Asbury Park, N.J.'.

1993.- El petrolero 'Braer' encalla en la costa de las islas Shetland, en aguas de Escocia. En los días siguientes se parte en cuatro y vierte al mar 85.000 toneladas de crudo.

2003.- Dos atentados suicidas causan 22 muertos en Tel Aviv.

2016.- Se constituye el nuevo Parlamento venezolano, primero del periodo chavista con mayoría opositora, y presidido por el opositor Juan Guaidó.

2019.- Una ceremonia en Estambul sella la ruptura entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la de Rusia.

2023.- El papa Francisco preside el funeral de su predecesor, el papa emérito Benedicto XVI.

¿Quién nació el 5 de enero?

1744.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1876.- Konrad Adenauer, político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania (RFA).

1895.- Rebecca C. Lancefield, microbióloga estadounidense.

1902.- Ana María Gómez González, Maruja Mallo, pintora surrealista española.

1932.- Umberto Eco, semiólogo y escritor italiano.

1938.- Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España.

1975.- Bradley Cooper, actor estadounidense.

¿Quién murió el 5 de enero?

1903.- Práxedes Mateo Sagasta, expresidente del Gobierno español.

1922.- Ernest Shackleton, explorador angloirlandés de la Antártida.

1936.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1979.- Alexandra Balachova, bailarina de ballet rusa.

1993.- Juan Benet, escritor español.

2006.- Rosa María Kucharski, pianista española.

2014.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués.

¿Qué se celebra el 5 de enero?

Hoy, 5 de enero, se celebra el Día de la Nata Montada.

Horóscopo del 5 de enero

Los nacidos el 5 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 5 de enero

Hoy, 5 de enero, se celebran los santos Juan Nepomuceno, Simeón el Estilita, Eduardo y santa Emiliana.