Qué supermercados abren hoy 5 de enero de 2026 y cuáles son sus horarios

La víspera de Reyes siempre llega con ilusión… y con prisas. Si aún falta el roscón, la leche o algún detalle de última hora, conviene saber qué supermercados abren el 5 de enero de 2026 y hasta qué hora lo hacen, porque no será un día comercial normal.

supermercados

Supermercados que abren hoy 5 de eneroPixabay

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El 5 de enero de 2026 cae en lunes y, aunque no es festivo nacional, sí es una jornada especial para el comercio. La mayoría de supermercados abren sus puertas, pero con horarios reducidos, especialmente en lo que respecta a la hora de cierre.

La razón es sencilla: la tarde de Reyes concentra cabalgatas, actos infantiles y celebraciones familiares, por lo que muchas cadenas optan por adelantar el cierre para facilitar la conciliación de sus trabajadores.

En términos generales, el patrón que se repite año tras año es el siguiente: apertura en horario habitual de mañana y cierre anticipado entre las 18:00 y las 20:00 h, dependiendo de la cadena y del tipo de establecimiento. Aun así, cada supermercado puede ajustar su horario según la comunidad autónoma o si está situado en un centro comercial.

Horarios habituales de las principales cadenas el 5 de enero

Aunque siempre es recomendable confirmar el horario concreto de cada tienda, estas son las pautas habituales de las principales cadenas de supermercados en España durante la víspera de Reyes:

-Mercadona suele abrir el 5 de enero en su horario habitual de mañana, con cierre adelantado por la tarde. Como ocurre en otras fechas señaladas, el día 6 de enero permanece cerrado en todos sus establecimientos.

-Lidl abre normalmente la víspera de Reyes, también con reducción de horario, adelantando el cierre respecto a un día laborable estándar.

-Carrefour, en sus distintos formatos (Market, Express o grandes superficies), presenta horarios variables. Las tiendas más grandes suelen abrir durante todo el día, aunque cierran antes de lo habitual, mientras que los formatos Express pueden ofrecer algo más de flexibilidad.

-El Corte Inglés, Hipercor y Supercor mantienen sus tiendas abiertas el 5 de enero, pero con horarios especiales, especialmente por la tarde, cuando el cierre suele adelantarse.

-Alcampo abre la víspera de Reyes con jornada reducida, adelantando la hora de cierre, aunque el horario exacto puede variar según el centro.

-DIA presenta una mayor diversidad de horarios, ya que muchos de sus supermercados son franquiciados. Aun así, lo habitual es apertura por la mañana y cierre a primera hora de la tarde.

Un detalle importante: las tiendas ubicadas dentro de centros comerciales pueden cerrar antes de lo previsto o ajustarse al horario del propio recinto, por lo que conviene tenerlo en cuenta.

El 6 de enero, Día de Reyes: lo que debes tener en cuenta

El 6 de enero, Día de Reyes, es festivo nacional. En consecuencia, la gran mayoría de supermercados permanecen cerrados durante toda la jornada. Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo, DIA y El Corte Inglés no abren de forma generalizada, salvo excepciones muy concretas en zonas turísticas o tiendas de conveniencia.

Esto convierte al 5 de enero en el último día clave para hacer la compra, no solo para la noche anterior, sino también para el propio Día de Reyes.

Por eso, es recomendable no dejarlo todo para última hora, ya que además de los horarios reducidos, la afluencia de clientes suele ser mayor de lo habitual.

