Pelea multitudinaria con spray pimienta en el centro de Santiago a plena luz del día

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde de este sábado en la rúa do Franco, una de las calles más transitadas de la ciudad, cuando dos grupos de jóvenes comenzaron a agredirse mutuamente a plena luz del día.

Según fuentes policiales, el enfrentamiento se produjo entre dos grupos de ideologías presuntamente opuestas, uno vinculado a la extrema derecha y otro a la extrema izquierda, aunque por el momento no existe confirmación oficial ni denuncias que permitan esclarecer el origen de la reyerta. Los investigadores consideran llamativo que el encuentro se produjese en un punto tan céntrico y concurrido, lo que refuerza la hipótesis de que no se tratara de una cita planificada, sino de un enfrentamiento fortuito.

Las imágenes grabadas por testigos y difundidas a través de redes sociales muestran escenas de gran violencia, con puñetazos, patadas y empujones. En uno de los vídeos se aprecia claramente cómo uno de los implicados utiliza un spray, presuntamente gas pimienta, que es rociado tanto sobre miembros del grupo contrario como sobre personas que se encontraban en las inmediaciones.

Este hecho pudo haber provocado molestias oculares y dificultades respiratorias en varios viandantes, aunque fuentes policiales no tienen constancia ni de heridos graves ni de intoxicaciones.

Cuando las patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar, la mayoría de los participantes en la pelea ya se había dispersado. No se practicaron detenciones en ese momento y, hasta ahora, tampoco se ha presentado ninguna denuncia formal. Los agentes realizaron labores de identificación y recabaron testimonios de los presentes para reconstruir lo sucedido.

La Policía ha confirmado que no se emplearon armas blancas y que el único elemento potencialmente peligroso utilizado fue el spray pimienta. Los grupos implicados estarían formados mayoritariamente por jóvenes de nacionalidad española y algunos de sus miembros son conocidos por las fuerzas de seguridad, que mantienen a estos colectivos identificados y bajo seguimiento.

El posible trasfondo ideológico del enfrentamiento cobra especial relevancia al coincidir los hechos con la presencia en la ciudad del colectivo de extrema derecha Núcleo Nacional. Ese mismo sábado, varios de sus miembros fueron vistos repartiendo octavillas en distintos puntos de Santiago con mensajes de carácter xenófobo. Aunque por el momento no se ha establecido una relación directa entre esta actividad y la pelea. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y subraya que existe un clima creciente de polarización en la calle, un factor que podría estar detrás de este y de otros episodios violentos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.