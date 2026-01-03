Las cartas de Reyes reflejan un nuevo consumo, más experiencias y menos objetos: "Se apuesta por el bienestar y el tiempo"

Frente a la acumulación de objetos, ganan peso las peticiones vinculadas a experiencias: escapadas de fin de semana, escapadas a cabañas, cenas especiales, turismo termal, actividades gastronómicas o propuestas más singulares como bautismos de buceo.

Los datos económicos refuerzan esta tendencia. Mientras algunos segmentos del comercio tradicional presentan un crecimiento moderado, la hostelería y el alojamiento registran aumentos del 15,5 % y del 13,2 % respectivamente. Además, según el informe La economía de las experiencias 2025 de Mastercard, el 50 % de los españoles prevé aumentar su gasto en experiencias a lo largo de este año.

Este cambio de mentalidad se refleja también en el auge del ocio inmersivo. Precisamente IKONO, uno de los referentes en ocio experiencial, ha registrado ya más de 1,8 millones de visitantes, un dato que refuerza el crecimiento de este tipo de propuestas que transforman la forma en la que las personas se relacionan con el arte y el tiempo libre.

En un momento del año en el que la presión por comprar regalos puede generar estrés y expectativas difíciles de gestionar, las experiencias inmersivas se consolidan como una alternativa para regalar calma, juego, conexión y presencia. Una forma de devolver a la Navidad su esencia emocional: compartir tiempo de calidad y crear recuerdos.

Desde el sector del cuidado personal confirman que esta tendencia no es puntual. Patricia Viaño, copropietaria del centro gallego de belleza Kauna, asegura que cada campaña aumenta la demanda de experiencias de bienestar.

"Cada año se incluyen más experiencias en las cartas. El regalo como objeto se está quedando atrás y se apuesta por regalar bienestar y tiempo con alguien, con una hija, una pareja o una amiga", señala.

Manicuras, masajes relajantes, tratamientos faciales, chocoterapia o beauty party figuran entre las opciones más solicitadas. “Son regalos que se disfrutan y que no acaban olvidados en un cajón”, añade. Además, los packs y promociones permiten ajustar el presupuesto sin renunciar a la experiencia.

El turismo también refleja este cambio de prioridades. Myriam Rico, fundadora de CarluelStays, explica que las peticiones han evolucionado claramente.

"La gente ya no pide cosas para guardar, sino experiencias que no se envuelven, pero se recuerdan", afirma. Fines de semana en grupo, escapadas a cabañas, comidas especiales, circuitos de spa, turismo termal o actividades en la naturaleza son algunas de las más demandadas.

"Tenemos packs para grupos de hasta 14 personas, con precios entre 1.500 y 2.000 euros la semana, lo que hace que el coste por persona sea muy asumible", detalla.

Aunque el precio sigue siendo un factor decisivo, las cartas de Reyes reflejan un cambio cultural: se consume igual o más, pero se busca que cada euro tenga un propósito.

