Muere un streamer que copiaba el modelo de Simón Pérez: el reto consistía en tomar drogas y alcohol en directo en Nochevieja

El streamer Sergio Jiménez Ramos, de 37 años, falleció en Vilanova i la Geltrú durante la madrugada de Nochevieja tras participar en un reto en directo que consistía en consumir cocaína y alcohol ante una audiencia privada que pagaba por imponer pruebas.

Imagen del streamer Sergio Jiménez

Imagen del streamer Sergio JiménezREDES SOCIALES

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Sergio Jiménez Ramos, conocido en el entorno del streaming como Sancho o Sssanchopanza, murió durante una emisión en directo en la que participaba en retos de consumo de drogas y alcohol. La retransmisión se realizaba a través de una videollamada cerrada para un grupo privado de donantes, que pedían desafíos a cambio de dinero.

El fallecimiento, tal y como adelantaba 'El Periódico de Catalunya', se produjo en Vilanova i la Geltrú, en lo que constituye el primer caso conocido en España de una muerte ocurrida durante un reto emitido en directo. El suceso se produce apenas unos meses después del fallecimiento del streamer francés Raphaël Graven en circunstancias similares.

Jiménez había ganado notoriedad en los últimos meses tras acercarse al entorno de Simón Pérez, influencer que saltó a la fama en 2017 y que desde hace años vive de donaciones y retos virales, muchos de ellos vinculados al consumo de drogas.

Lo que se sabe sobre la noche del fallecimiento

En un directo publicado en YouTube horas después de la muerte, Simón Pérez explicó su versión de los hechos. Según dijo, le habrían informado de que Sergio Jiménez consumió seis gramos de cocaína en unas tres horas, además de una raya de dos gramos. "Yo ya le dije varias veces que dos gramos era sobredosis, que estaba estudiado", afirmó.

Pérez relató también una conversación con el hermano del fallecido, quien le habría explicado que en la escena había una botella de whisky y que, cuando llegó la policía, aún se escuchaba a alguien a través del ordenador preguntando si se había bebido toda la botella. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación y se ha practicado una autopsia al cuerpo. "Me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él", aseguró Pérez en uno de sus directos, en los que insistió en que tiene "la conciencia tranquila".

