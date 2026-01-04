Noticias de hoy, domingo 4 de enero de 2025

La primera noche de Nicolás Maduo en prisión tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, español naufragado en Indonesia, y la borrasca Francis, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 4 de enero de 2025.

La situación tras el ataque estadounidense a Venezuela

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en la prisión federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser arrestado en Caracas en una operación estadounidense denominada Resolución Absoluta. El mandatario venezolano afrontaba cargos por narcotráfico y corrupción y tenía prevista su comparecencia ante un juez del distrito sur de Manhattan al día siguiente.

Maduro fue trasladado esposado a una base aérea militar en el norte del estado de Nueva York, donde, según imágenes difundidas por la Casa Blanca, saludó con un breve mensaje al llegar. Tras su detención y la de su esposa, Cilia Flores, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina del país, en un contexto de gran incertidumbre política. Donald Trump aseguró entonces que Estados Unidos dirigiría el proceso hasta garantizar una transición "segura y adecuada", descartando además una eventual presidencia de María Corina Machado por falta de respaldo interno.

La intervención estadounidense provocó reacciones divididas en América Latina. Ecuador, Perú y Paraguay anunciaron restricciones de entrada a personas vinculadas al Gobierno de Maduro, mientras que Colombia impulsó una reunión urgente de la CELAC para fijar una posición común crítica con la operación. México, por su parte, trabajaba en un pronunciamiento regional conjunto. En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de urgencia y la OEA pidió evitar una escalada y apostar por una salida pacífica.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó con firmeza la actuación estadounidense por vulnerar el derecho internacional, en un mensaje en el que también aludió al sufrimiento en Ucrania y Palestina. Paralelamente, se registraron protestas contra Donald Trump en varias ciudades, con concentraciones frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid y movilizaciones en Bilbao y Vigo.

Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español desaparecido en el naufragio de Indonesia

Las autoridades indonesias confirmaron la recuperación del cuerpo de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. El hallazgo se produjo a primeras horas del domingo, a poco más de una milla náutica del lugar del accidente, y fue identificado por la Policía y el hospital local.

Se trata del segundo cadáver recuperado; previamente se había localizado el de una menor española, hija de la esposa de Martín. La esposa de Fernando y otra niña fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que continúan desaparecidos dos menores más, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Las autoridades extendieron tres días más el operativo de búsqueda, que incluye más recursos humanos y materiales, y mantienen abierta la investigación para determinar si hubo negligencia por parte de la tripulación.

Las familias afectadas emitieron un comunicado en el que piden oración por los desaparecidos y agradecen el apoyo recibido en España e Indonesia, insistiendo en que no regresarán hasta que los cuatro miembros de la familia sean localizados. En total, a bordo del barco viajaban once personas, incluidos seis españoles, cuatro tripulantes y un guía local.

La borrasca Francis activa alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve

Este domingo se espera un día muy inestable debido a la borrasca Francis, que se encuentra entre el Estrecho y el oeste de Alborán, provocando fuertes lluvias en el sur de España y nevadas en el norte y noreste.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur y sudeste peninsulares, donde podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado, mientras que la nieve podría caer por debajo de 400-500 metros en la Cordillera Cantábrica y zonas de la meseta Norte, y alrededor de 800 metros en el Sistema Central. También se esperan nevadas en la Ibérica y el Pirineo oscense por debajo de 1.000 metros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja por lluvias intensas en Cádiz, Málaga y el litoral norte de Alicante, con acumulaciones que podrían superar los 100 litros en 12 horas. Otros territorios como Ceuta, Almería, Valencia y varias provincias del interior permanecen bajo aviso amarillo por lluvia, nieve o fenómenos costeros.

El temporal de nieve y hielo afecta ya a 18 carreteras secundarias, principalmente en Asturias, además de Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra, según la Dirección General de Tráfico.

