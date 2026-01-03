Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Crece la preocupación en Férez, el pueblo más cercano a la macro rave de Cenajo, ante los pronósticos de mal tiempo

El alcalde y los vecinos temen que la lluvia y la nieve compliquen la salida de las cerca de 3.500 personas concentradas desde Nochevieja en una zona de arenas pantanosas.

Rave en Albacete

Lola Márquez Romero
Publicado:

La preocupación aumenta poco a poco a en Férez (Albacete), el municipio más próximo a la macro rave que se celebra desde el pasado 31 de diciembre en las inmediaciones del embalse del Cenajo.

Las previsiones meteorológicas adversas, con lluvia y nieve a partir de este domingo, han encendido las alarmas entre los vecinos y las autoridades locales ante la posibilidad de que la salida de los asistentes se vea seriamente dificultada.

El alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, ha advertido de que la situación podría complicarse si no se produce una salida escalonada: "O empiezan a salir ya o esto será un caos porque hay amenaza de lluvia y nieve y las arenas donde están son pantanosas", ha señalado, incidiendo en el riesgo que supone la acumulación de vehículos en un terreno poco firme.

Un pueblo tranquilo junto a una ciudad improvisada

Férez, con apenas 620 habitantes y situado a unos cuatro kilómetros y medio del lugar de la fiesta, vive estos días una situación insólita.

A pesar de la cercanía, el alcalde asegura que el pueblo permanece tranquilo y que las molestias se limitan al eco lejano de la música.

La macro rave, no comunicada ni autorizada, se percibe sobre todo por la presencia de más de 300 agentes de la Guardia Civil desplegados para controlar accesos y garantizar la seguridad.

La curiosidad ha llevado a muchos vecinos a acercarse a la zona para observar cómo, en pocos días, se ha levantado una auténtica ciudad de caravanas, cinco veces más poblada que el propio municipio.

Más de mil vehículos, en su mayoría autocaravanas y furgonetas, conforman un asentamiento temporal desde el pasado 31 de diciembre.

Vigilancia policial y primeras salidas

La Guardia Civil mantiene el cerco perimetral y el control de las vías de comunicación cercanas.

Las estimaciones oficiales hablan de unas 3.500 personas concentradas, cuya permanencia podría alargarse hasta el 6 o 7 de enero.

No obstante, en las últimas horas se ha detectado la salida de numerosos vehículos, lo que podría aliviar la situación ante el empeoramiento del tiempo.

Desde el cuerpo se insiste en que la meteorología adversa podría complicar cualquier actuación, especialmente en caso de desalojo.

Un fenómeno que se repite

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron la noche del 30 de diciembre, con la llegada masiva de vehículos procedentes incluso de otros países europeos.

Tras varios intentos fallidos de asentamiento, los organizadores lograron iniciar la fiesta en el entorno del pantano del Cenajo en Nochevieja.

