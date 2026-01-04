El Roscón de Reyes español llega al Chelsea de la mano de la pastelera Miriam Hernández

La tradición del Roscón de Reyes cruzará este año fronteras y vestuarios. El próximo 5 de enero, los jugadores del Chelsea FC celebrarán la víspera de Reyes con uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía española, elaborado por la chef pastelera Miriam Hernández, fundadora de BakingLove London.

La iniciativa parte de Marcos Álvarez, preparador físico español del club londinense, quien quiso acercar a la plantilla una costumbre profundamente arraigada en la cultura española. Para ello, contactó personalmente con Hernández, reconocida por su trayectoria en el ámbito de la repostería artesanal en Londres, para que fuera la encargada de crear el roscón que compartirán futbolistas y cuerpo técnico.

En la actual plantilla del Chelsea figuran varios jugadores españoles, como el portero Robert Sánchez, el defensa Marc Cucurella y el delantero Marc Guiu, quienes podrán disfrutar de un sabor ligado a la infancia y a las celebraciones familiares junto al resto de sus compañeros. El gesto se presenta como un momento de distensión y convivencia tras semanas de exigencia competitiva en la Premier League.

Más allá del ámbito deportivo, la iniciativa simboliza la proyección de las tradiciones españolas en una ciudad tan diversa como Londres. El Roscón de Reyes, habitual en hogares y pastelerías cada inicio de año, se convierte así en un elemento de unión cultural en un entorno internacional, reflejo de una comunidad española cada vez más visible e integrada en la capital británica.

De Tenerife a Londres: la trayectoria de Miriam Hernández

Miriam Hernández, natural de La Orotava (Tenerife) y nacida en 1986, comenzó a interesarse por la repostería desde muy joven en el negocio familiar. Tras obtener distintos reconocimientos en concursos de pastelería, decidió trasladarse a Londres en 2015 con el objetivo de ampliar su formación y abrirse camino en un mercado más amplio. Allí trabajó en pastelerías de prestigio como Peyton and Byrne, una etapa que marcó su crecimiento profesional.

En 2017, coincidiendo con el nacimiento de su hijo, Hernández fundó BakingLove London. El proyecto nació atendiendo principalmente a familias españolas residentes en la ciudad, pero pronto se abrió a una clientela diversa atraída por su estilo artesanal, creativo y personalizado. Con el tiempo, su firma ha colaborado con marcas internacionales como Loewe, Rodial o Love Corn, consolidándose como un referente de la repostería a medida en Londres.

La colaboración con el Chelsea supone un hito especialmente emotivo para la pastelera. Hernández ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de llevar una tradición tan significativa a uno de los clubes de fútbol más populares del mundo. Para ella, compartir el Roscón de Reyes con los jugadores representa no solo un reconocimiento profesional, sino también una forma de mantener vivas sus raíces y transmitirlas más allá de España.

El 5 de enero, en un vestuario acostumbrado a la presión de la élite deportiva, el aroma del roscón pondrá el acento en la celebración, la cultura compartida y el poder de la gastronomía para unir personas y tradiciones, incluso en el corazón del fútbol inglés.

