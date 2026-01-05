Cabalgata de Reyes Magos Madrid 2026: horario, y recorrido

La Cabalgata de Reyes de Madrid se ha consolidado como una de las más espectaculares de Europa. No solo por sus dimensiones, sino por la cuidada puesta en escena, el diseño de las carrozas y la participación de compañías artísticas nacionales e internacionales.

Cada año, el desfile recrea simbólicamente el viaje de los Reyes Magos guiados por la estrella, convirtiéndose en el broche final de las fiestas navideñas y en un punto de encuentro intergeneracional. No es solo un desfile infantil: es una celebración colectiva de la ilusión, los deseos y la imaginación.

En ediciones recientes, más de 1.500 participantes han formado parte del cortejo, acompañados por carrozas temáticas, música en directo, espectáculos de calle y elementos visuales que sorprenden tanto a pequeños como a adultos.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026

Siguiendo el esquema habitual de los últimos años, la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid 2026 se celebrará en la tarde del lunes 5 de enero.

-Hora de inicio: alrededor de las 18:00 horas.

-Hora aproximada de llegada a Cibeles: entre las 20:30 y las 21:00 horas.

El recorrido vuelve a tener como eje principal el Paseo de la Castellana, uno de los tramos más amplios y accesibles de la ciudad, lo que permite una mejor distribución del público. Desde allí, la comitiva avanza hasta la Plaza de Cibeles, donde se vive uno de los momentos más especiales de la noche.

En este punto final, frente al Palacio de Cibeles, Sus Majestades dirigen su tradicional mensaje a los niños y niñas de Madrid. Tras el discurso, la noche suele cerrarse con un gran espectáculo pirotécnico, perfectamente coordinado con música, que ilumina el cielo como despedida de la Cabalgata.

Cómo conseguir un buen sitio: consejos prácticos

Ver pasar las carrozas de cerca marca la diferencia, especialmente si se va con niños. Para disfrutar de la Cabalgata sin sobresaltos, conviene tener en cuenta algunos consejos útiles:

-Llega con antelación. Las zonas más concurridas del Paseo de la Castellana se llenan rápido, sobre todo a partir de media tarde.

-Elige bien el tramo. Los primeros puntos del recorrido suelen estar menos saturados que Cibeles, donde se concentra más público.

-Ten en cuenta las gradas. En ediciones anteriores se han habilitado miles de plazas en gradas a lo largo del recorrido y en la Plaza de Cibeles, incluyendo zonas reservadas y señalizadas para personas con movilidad reducida.

-Prepárate para la espera. Ropa de abrigo, algo de comida o bebida caliente y paciencia ayudan a que la experiencia sea más cómoda.

-Evita moverte en coche. El transporte público es la mejor opción, ya que hay cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento.

La Cabalgata de Reyes no empieza ni termina solo con el desfile. Durante la mañana del 5 de enero, Madrid acoge también eventos solidarios y familiares, como el tradicional reparto de roscón y chocolate caliente en el centro de la ciudad, que ya forma parte del ambiente previo a la gran cita.

Al caer la noche, cuando las luces se apagan y los fuegos artificiales se desvanecen, la ciudad entra en ese silencio especial que anuncia que los Reyes están en camino.

