Retienen y agreden brutalmente a un joven semidesnudo en una vivienda en Leganés por una deuda de 15 euros

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, entre ellas cuatro varones y una mujer, por retener en una vivienda de Leganés (Madrid) a un hombre al que agredieron violentamente por una deuda de 15 euros, a pesar de que los agentes creen que los arrestados podrían tener con él rencillas anteriores. El asunto fue puesto en conocimiento de las autoridades tras recibir, por parte de un ciudadano, un vídeo de los hechos a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Las investigaciones iniciadas tras recibir estos vídeos permitieron averiguar que la víctima, un hombre de Guinea nacido en 2002, se encontraba retenida en un domicilio en situación de total indefensión, semidesnudo y sufriendo insultos, amenazas y expresiones vejatorias por parte de sus secuestradores, informa la Policía en un comunicado.

Video de la agresión

En las imágenes se ve que incluso uno de los agresores agarra su camiseta desde atrás fuertemente contra el cuello de la víctima dificultando su respiración durante unos segundos mientras le acercan un cuchillo. La Policía Nacional informa que un ciudadano que recibió en febrero en una red de mensajería el video que lo ilustraba, acudió a dependencias policiales al conocer a la víctima y ver la crueldad ejercida por los autores de los hechos, quienes eran una mujer y un hombre españoles nacidos en 2005, un colombiano de 1995 y dos hermanos húngaros nacidos en 1999.

Los agentes lograron identificar la vivienda en la que se había grabado el vídeo y a los agresores, que estaban siendo investigados cuando, el pasado 10 de marzo, mientras agentes se encontraban realizando labores de prevención, fueron requeridos por un joven costarricense de 1995 que, ensangrentado, manifestaba haber sido agredido en el domicilio investigado al intermediar en una discusión entre dos varones y una mujer, que comenzaron a golpearle fracturándole la nariz.

Agresores a disposición judicial

Al día siguiente, se diseñó un dispositivo para la localización y detención de los varones y la mujer que habían realizado los ataques, siendo finalmente identificados en las inmediaciones del domicilio investigado. Los agresores pasaron a disposición judicial por supuestos delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves.

Además, uno de los varones detenidos contaba con una orden de alejamiento de su pareja por lo que fue arrestado también por presunto quebrantamiento de condena.

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