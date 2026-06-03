Efemérides de hoy 3 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de junio?

El 3 de junio de 2017, tiene lugar el atentado del puente de Londres, ejecutado por tres yihadistas miembros del Estado Islámico. A las 22:06 (hora local), una furgoneta de alquiler entró por el acceso norte del puente, invadiendo la acera a gran velocidad.

El vehículo embistió indiscriminadamente a los civiles que caminaban por el paso, hasta que colisionó contra las vallas de seguridad de un pub de la zona. En ese momento, los terroristas bajaron armados con cuchillos de hoja de cerámica, en sus pechos portaban chalecos que simulaban ser explosivos para disuadir a la intervención civil. A su paso, comenzaron a acuchillar a quien se pusiera en su camino. Diez minutos después del inicio de la masacre, la Policía Metropolitana localizó y abatió a los criminales.

Ocho ciudadanos murieron y 48 personas quedaron heridas en el atentado. Entre las víctimas se encontraba Ignacio Echeverría, un hombre español originario de Las Rozas de Madrid. El roceño murió enfrentándose a los terroristas al tratar de defender a una mujer a la que iban asesinar. Echeverría era un aficionado al patinete, el ayuntamiento de Las Rozas construyó en su honor un skatepark que lleva su nombre: el skatepark Ignacio Echeverría.

Un 3 de junio, pero de 1980, ocurre el incidente del “chip defectuoso”, un fallo informático que casi desemboca el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En plena Guerra Fría, el centro de control del Pentágono recibió una alerta que dejó sin aire a todos los presentes: 220 misiles con cabezas nucleares lanzados desde submarinos soviéticos se dirigían a Estados Unidos. Antes de tomar ninguna decisión apresurada causa de la tensión del momento, los responsables trataron de corroborar la veracidad del aviso. Los radares daban informaciones contradictorias, unos reducían la cantidad a solo 22 mientras que otros no detectaban ningún proyectil. La prudencia acabó siendo la solución, el ataque era inexistente. Todo se debió a un error en un chip, su función era la de informar que “000” misiles se dirigían al país norteamericano, pero el bug provocó que cambiara los dos primeros dígitos por dos doses.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de junio?

1937.- El exrey de Inglaterra Eduardo VIII contrae matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson en Francia.

1948.- Inaugurado en Monte Palomar (California) el telescopio Hale, el más grande del mundo hasta entonces, con una abertura de 5 metros.

1961.- El presidente estadounidense, John Kennedy, y su homólogo soviético, Nikita Kruschev, se entrevistan en Viena por primera vez en plena Guerra Fría.

1965.- El astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia tras el realizado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo.

1981.- Manuel Vázquez Montalbán es galardonado con el Premio Internacional de Literatura Policíaca de Francia.

1982.- El general Jaime Milans del Bosch y el teniente coronel Antonio Tejero son condenados a 30 años por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

1994.- Estados Unidos comienza la evacuación de sus tropas establecidas en el Canal de Panamá en cumplimiento del acuerdo firmado en 1977, operación que culmina el 31 de diciembre de 1999.

2003.- Mueren diecinueve personas en un accidente ferroviario al chocar un Talgo con un tren de mercancías en Chinchilla, Albacete.

2012.- Isabel II de Inglaterra preside en una embarcación por el Támesis un histórico desfile de 1.000 barcos por su Jubileo de Diamante (60 años en el trono).

2015.- Los hermanos baloncestistas Pau y Marc Gasol galardonados con el Premio Princesa de Asturias del Deporte.

2020.- Los sanitarios españoles en primera línea contra la covid-19, galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.

¿Quién nació el 3 de junio?

1865.- Jorge V, rey de Inglaterra.

1898.- Rosa Chacel, escritora española.

1906.- Josephine Baker, cantante, actriz y bailarina francesa.

1931.- Raúl Castro, militar, político cubano y jefe de Estado.

1935.- Carlos Jiménez Villarejo, jurista español.

1951.- Jill Biden, primera dama americana, esposa de Joe Biden.

1986.- Rafa Nadal, tenista español.

¿Quién murió el 3 de junio?

1899.- Johann Strauss, compositor austriaco.

1924.- Franz Kafka, escritor checo.

1977.- Roberto Rossellini, director italiano de cine.

1995.- Joaquín Prat, periodista y presentador español.

2011.- Jack Kervokian, médico estadounidense.

2017.- Diego David Domínguez González, David Delfín, diseñador español.

2019.- Fabrizio Fabbri, ciclista italiano.

¿Qué se celebra el 3 de junio?

Hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta.

Horóscopo del 3 de junio

Los nacidos el 3 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 3 de junio

Hoy, 3 de junio, se celebran los santos Claudio, Carlos Lwanga y las santas Paula, Olivia y Clotilde.