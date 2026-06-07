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PAPA LEÓN XIV

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Las altas temperaturas, que han superado los 30 grados, han marcado la segunda jornada de la visita del pontífice.

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

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Iman Benataya
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El papa León XIV ha presidido esta mañana en la Plaza de Cibeles la multitudinaria Misa del Corpus Christi, uno de los actos centrales de su visita a España. El calor, que ya empezaba a notarse desde primera hora de la mañana, ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de la jornada. En algunos puntos se han superado los 30 grados, lo que ha obligado a reforzar los equipos sanitarios en la zona. Según las estimaciones difundidas por la organización, alrededor de 1,2 millones de personas se han congregado en el centro de Madrid para participar en la celebración, a la que también han asistido los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y para combatir el calor, el abanico ha sido uno de los recursos más utilizados, junto con paraguas, sombreros, gorras improvisadas y prendas colocadas sobre la cabeza para protegerse del sol.

Otro elemento imprescindible durante la jornada ha sido el agua, y se han podido ver imágenes de los asistentes intentando refrescarse con agua pulverizada. Además, por las calles se veían carros de la compra llenos de botellas y voluntarios repartiendo agua entre los asistentes.

Samur atiende a 323 personas

Las altas temperaturas también han obligado a reforzar los equipos sanitarios en la zona, que han tenido que atender mareos, golpes de calor e incluso algún desmayo tras largas horas bajo el sol. El Samur-Protección Civil ha tenido que realizar un total de 323 atenciones como parte del dispositivo especial desplegado por la multitudinaria misa. Desde Emergencias Madrid se ha dado a conocer que de esas 323 personas atendidas se han tenido que trasladar nueve a un hospital, aunque ninguna de ellas está grave.

Además, entre las intervenciones que ha realizado Samur-Protección Civil se ha atendido a 15 peregrinos que estaban quedándose en un colegio por una intoxicación alimentaria.

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