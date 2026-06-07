Miles de peregrinos arropan al papa en la misa y la procesión del Corpus Christi

La misa del papa León XIV y la posterior procesión del Corpus Christi celebradas en la Cibeles han sido los actos más multitudinarios de la visita apostólica. En la plaza y en las calles aledañas se han concentrado 1,2 millones de fieles. El pontífice mueve masas, tanto, que miles de jóvenes de diferentes ciudades de España han venido a Madrid para verlo. Durante estos días se han habilitado pabellones y colegios, convertidos en hoteles para ellos.

Objetivo: papa

Es el caso del colegio salesiano de Atocha, donde este fin de semana más de 2.500 personas han dormido en el suelo. De ellas, 1.800 han dormido en el patio exterior con colchonetas de playa o esterillas bajo el saco de dormir, y el resto dentro del edificio. A las cinco y media de la mañana se han ido despertando y preparándose para peregrinar desde Atocha hasta la plaza de Cibeles, pasando por el Paseo del Prado. Un camino de algo más de 2km para llegar y coger sitio para ver la misa del papa León XIV. Los peregrinos, mayoritariamente eran jóvenes menores de edad que han acudido por grupos eclesiásticos desde Sevilla, Córdoba, Málaga, Valencia, Murcia o Bilbao: “Vengo con un grupo de 35 personas de Badajoz”, comentaba un creyente.

Desayuno peregrino

La organización ha preparado un desayuno para las personas que se han alojado dentro del edificio. Podían escoger café con leche o cacao, y manzana o plátano. “Con lo poco que hemos dormido, sienta bien un café”, afirmaba un jóven. La bolsa para llevar incluía agua y dulces para coger fuerzas. Al amanecer ha comenzado el recorrido, que ha durado cerca de 45 minutos andando, y los jóvenes caminaban con ilusión, aunque un poco cansados. Un grupo muy numeroso de monjas cantaban al unísono: “Alzo la mirada, mis ojos en Jesús”, el estribillo del himno oficial compuesto por el grupo Hakuna. No han faltado las banderas de España y de otros países como Argentina. También la del Vaticano y otras de organizaciones religiosas como Effetá.

Cibeles: la meta

Sobre las siete de la mañana los peregrinos ya se han situado en la calle para esperar hasta las 10:00, hora a la que comenzaba la ya histórica misa del Pontífice.

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