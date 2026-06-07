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Fuga de gas

13 heridos, cuatro de ellos graves, tras una fuga de gas en un piso turístico ilegal en Palma

La terraza de la vivienda había sido acristala, y se baraja que este hecho podría haber provocado la acumulación de gases.

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Bomberos de Palma y de Barcelona y el SAMU 061 realizan una formación de rescate en altura en la CatedralEUROPAPRESS

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En la ciudad de Palma una fuga de gas ha dejado a cuatro personas con heridas graves y nueve de carácter leve. El incidente ha ocurrido a las seis de la mañana de este domingo en una vivienda dedicada supuestamente al alquiler turístico ilegal, ubicada en la calle Pisa.

Los cuatro heridos graves han sido trasladados al Hospital Son Espases y son una mujer de 34 años y tres hombres, dos de 33 años y uno de 23. Los nueve heridos leves fueron atendidos en el lugar, según la información avanzada por el SAMU 061.

Cuando los efectivos se personaron en el domicilio se encontraron a tres personas inconscientes. Además de los sanitarios se han movilizado varias ambulancias, policía y bomberos. Estos últimos han desalojado el edificio de manera preventiva, pero tras comprobar que los niveles de gases eran óptimos, los residentes han podido volver a sus casas.

En estos momentos, la Policía Nacional y Bomberos de Palma están investigando las causas del incendio, que según los vecinos, podría estar dedicándose al alquiler turístico ilegal.

Aunque los primeros indicios apuntan a una mala combustión de la caldera de gas, la cual habría provocado elevados niveles de monóxido de carbono. Al parecer la terraza había sido acristalada y este hecho habría provocado la acumulación de los gases. No obstante, los contadores de las viviendas han sido precintados.

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