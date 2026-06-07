Gloria Campos, experta en protocolo: "La organización del evento ha sido perfecta"

Gloria Campos, experta en protocolo, explica que ha habido una magnífica fusión entre el protocolo del Estado y el de la Iglesia. Sus majestades se han situado en orden lineal, empezando por el rey más cerca del papa. Iglesia, Corona, Estado en torno al Corpus Christi ha sido algo maravilloso. Crear una gran catedral al aire libre con más de un millón de personas; protocolariamente es muy complicado y ha salido perfectamente.

Orden de Protocolo Real

Este evento supone la entrada en el ámbito internacional de la Princesa de Asturias, aunque ya visitó Portugal en 2024, en su primer viaje oficial como representante de la Corona. Campos destaca que el vestuario de las infantas este domingo, en colores pastel, ha sido más apropiado que el negro utilizado en la jornada del sábado 6 de junio, durante los actos de bienvenida del papa. El color negro para las infantas, según la experta en protocolo, no hace justicia, ni con la edad ni con un protocolo más moderno. Una de las anécdotas que destaca Gloria Campos ha sido el momento en el que la infanta Sofía ayuda a su hermana a bajar la escalera y la reina se gira para saber si se están ayudando. Usar tacones no es fácil.

¿Cómo ha visto al papa?

El Santo Padre se quedó admirado de la ceremonia a la entrada del Palacio Real. Campos asegura que ha visto a un papa muy cercano, con una escucha activa, que escucha más que habla, con una serenidad, sin gesticular excesivamente, a diferencia del papa Francisco o Juan Pablo II, "que eran todo abrazos y rompían las distancias". León XIV destaca, dice la experta, por su control de sí mismo y su poder de transmitir sin palabras, muy tranquilizadores.

"El papa se mete en todos los charcos".

El papa habla de inmigración y atención a los desfavorecidos. Al papa y a los reyes se les han acercado familias de orígenes diferentes a los españoles de manera muy cercana y tierna. Y en protocolo es muy raro que se rompa nada. Hasta lo que denominamos "ruptura de protocolo" está previsto. El hecho de que los reyes hayan conversado con familias durante la espera al papa es algo natural.

El color blanco de los vestidos de la reina

El privilegio para algunas reinas de vestir de blanco es exclusivo para las visitas al papa en Roma. Aquí, quienes marcan la etiqueta son la jefatura de Estado y la Casa Real. En esta ocasión la reina Letizia va de blanco: "porque le encanta, pero no existe ningún tipo de privilegio"; esta excepcionalidad es solo para el Vaticano. El blanco demuestra cierta pureza, limpieza. Es más una herramienta de comunicación que otro tipo de cuestión. Desde mi punto de vista, la reina "ha ido impecable los dos días". El rey, perfecto. El sábado seis de junio tuvo un detalle de cortesía poniéndose la corbata con los colores del Vaticano y se ha vestido sobriamente como corresponde a un vestuario de una homilía de estas características. "Los reyes han ido perfectos".

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