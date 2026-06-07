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Barcelona
VIDEO: Dos personas heridas por una pelea a machetazos entre ellos en plena calle de Badalona
Ocurrió en plena calle y emplearon armas blancas.
Este domingo, 7 de junio, los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), han detenido a dos personas que se estaban peleando con armas blancas en el barrio de La Salut.
Según el comunicado de las autoridades, la pelea comenzó en el interior de un domicilio, donde ambos detenidos se agredieron mutuamente con armas blancas, y posteriormente continuó en la vía pública, donde siguieron enfrentándose.
Los hechos han tenido lugar alrededor de las tres de la tarde de hoy, en plena calle Juan Valera, donde se han vivido momentos de tensión a causa de la pelea.
En un video al que ha tenido acceso elCaso.com se ve a los dos individuos gritándose mientras andaban por la calle. Uno de ellos tiene un machete en la mano y lo utiliza para amenazar a otro. los Mossos d'Esquadra como la Guardia Urbana se han movilizado rápidamente y han acudido al lugar para detener a los dos delincuentes e impedir que la situación se saliera aún más de control.
Los policías han podido reducir a los individuos violentos y, finalmente, han acabado con el conflicto, deteniéndolos a amboLos dos implicados resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios.
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