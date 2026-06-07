Encuentran el cuerpo de un menor desaparecido en Almassora, Alicante, cerca de la desembocadura del Mijares

El Ayuntamiento de Almassora (Castellón) ha confirmado este domingo que el cuerpo hallado por la Guardia Civil cerca de la desembocadura del río Mijares es el del menor que permanecía desaparecido desde el pasado jueves.

En un comunicado, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio este lunes, a partir de las 19.00 horas, en memoria del menor vecino del municipio. El Ayuntamiento ha trasladado "sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor".

"Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida", ha señalado la institución municipal en el mismo comunicado, en el que también ha informado de que ha mantenido contacto directo con la familia desde que se ha tenido conocimiento de la identidad del menor.

El Ayuntamiento ha agradecido además la profesionalidad de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que han intervenido durante los últimos días en el dispositivo de búsqueda desplegado tras la desaparición.

La Guardia Civil de Castellón había informado previamente del hallazgo de un cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente 300 metros de la línea de costa donde desapareció el menor. El cadáver fue localizado alrededor de las 16.20 horas por buzos de la Guardia Civil.

Tras el hallazgo, el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazó hasta la zona para proceder a la identificación del cuerpo, que finalmente ha sido confirmada por el Ayuntamiento como la del menor desaparecido.

El dispositivo de búsqueda se había mantenido activo desde el jueves por mar, aire y tierra. En él participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

La desaparición del menor había movilizado durante los últimos días a distintos efectivos de emergencia y seguridad en el entorno de la desembocadura del Mijares y la zona costera próxima al punto en el que se le perdió la pista.

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