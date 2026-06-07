Los gustos culturales del papa León XIV: desde Michael Bublé hasta Laura Pausini

Nacido como Robert Francis Prevost, el papa León XIV es un gran amante de la cultura. Ha sido él mismo quién así lo ha manifestado.

Y esque el pontífice, que se encuentra actualmente en nuestro país, es un apasionado del cine e, incluso, ha recibido a cineastas en el Vaticano. Pero no solo eso, sino que el Santo Padre se ha encargado de listar sus películas favoritas y todas ellas comparten los mismos valores sobre la esperanza, la familia, la lealtad o la dignidad del ser humano.

Lista de películas favoritas

'Qué bello es vivir', 'Sonrisas y Lágrimas' o 'La vida es bella' son los títulos que León XIV elegiría ante cualquier otro.

A esta lista se suma 'Gente Corriente' de Robert Redford, con quien el papa pudo reunirse pocos meses antes de su fallecimiento.

Pintura española

La pintura también resalta entre sus gustos, pero no cualquiera, sino una con sabor español: la de Inés Serna. La artista ilicitana ya ha recibido varios encargos desde Roma y cuenta con varias de sus obras en el Vaticano.

De hecho, esta pintora ha sido elegida para retratarle.

Fan de Laura Pausini

León XIV ha demostrado en numerosos actos públicos su amor por la música. En uno de ellos, concretamente en el encuentro con la cantante Laura Pausini en el Vaticano, el pontífice se mostró más abierto en cuanto a sus gustos musicales, dado que se declaró fan de la artista italiana.

Además, no se olvida de su amado Perú, donde fue obispo y su música aún forma parte de su banda sonora.

Una 'tracklist' que la encabeza Michael Bublé, con quien el Pontífice romano también pudo reunirse en la sexta edición del Concierto con los Pobres del Vaticano.

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