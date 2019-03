Repasamos los pueblos con menos habitantes de la geografía española

Jaramillo Quemado, Burgos, viajamos hasta esta localidad donde hay dos habitantes, Valentín y su vecino. Este es el lumicipio con menos densidad de población de 2011, un descenso que parece no importunar a los dos residentes, que valoran la tranquilidad que da el pueblo.



Luis es el párroco de Pampliega, asegura que la pérdida de vecinos de esta localidad burgalesa hace que vivan casi en familia. "En las grandes ciudades no se aprecia el silencio de la naturaleza", comenta el religioso.



No es el caso de Cuarte de Huerva, en Aragón, un pueblo que ha crecido un 417% en el último año y que ha incorporado 3 guarderías 2 colegios y una plaza con 9 entidades bancarias. El pueblo se ubica a 8 km de Zaragoza y el precio de la vivienda es más bajo que en la capital. Un lugar perfecto para la incorporación de parejas jóvenes con niños.