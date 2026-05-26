Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes que deja temporalmente su cargo como vicepresidente de la compañía para centrarse en su defensa en la causa que investiga la muerte de su padre. Andic la ha definido como "injusta e infundada".

Andic fue detenido el 19 de mayo acusado del homicidio de su padre, Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la que le acompañaba su hijo.

Comunicado de Mango

En un comunicado interno dirigido a los colaboradores de Mango, el presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic su máximo respeto, comprensión y apoyo. En su mensaje, Ruiz refuerza además la relevancia del proyecto empresarial de Mango afirmando que "la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares".

"Ruiz agradeció además las numerosas muestras de cariño y apoyo que Mango está recibiendo estos días desde todas las partes del mundo. Asimismo, animó a todas las personas que trabajan en la compañía a continuar unidos para seguir impulsando con ambición el legado de Mango".

Comunicado de Jonathan Andic

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona".

"Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien".

"Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa".

"La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a Mango, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales".

"Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia. Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose", finaliza Andic en el comunicado.

La familia se pronuncia

La familia Andic ha expresado esta martes su "absoluto e incondicional apoyo" a la decisión de Jonathan, primogénito del fundador de Mango, de dejar temporalmente sus cargos en la compañía para centrarse en su defensa

En un comunicado remitido por portavoces oficiales de la familia, los Andic han reiterado su "plena confianza en la inocencia de Jonathan", como ya manifestaron la semana pasada tras su detención. La familia ha dado así su apoyo público a la decisión de Jonathan Andic de apartarse de sus responsabilidades en Mango, compañía de la que es vicepresidente, que ha anunciado este martes en una carta abierta y en un comunicado remitido a la plantilla.

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