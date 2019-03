Recomendaciones para dormir con el calor de verano

Los termómetros reflejaban más de 30 grados la pasada noche en Madrid, y practicamente en todo el país se sobrepasaron los 20.

Dormir en estas condiciones ha sido complicado. Y muchas personas se quejaban hoy de esas altas temperaturas. Para dormir bien es necesario que nada nos incomode.

¿Cuál es la mejor temperatura para conciliar el sueño?, según el Doctor Antonio Pedrera, Neurofisiólogo, "entre 18 y 22 grados es un margen de temperatura bueno en el que no vamos a tener problemas a la hora de quedarnos dormidos" ese es el umbral del calor.

Frente al bochorno, se recomienda irse a la cama más tarde y recuperar después con una buena siesta. Además de impedirnos conciliar el sueño, el calor no nos deja descansar adecuadamente.

Pedrera señala que "me puedo despertar con mucha mayor facilidad aunque sean despertares muy pequeños, (despertares de menos de 10 segundos, de los que a veces no somos conscientes), pero sí me van a fragmentar el sueño y van a impedir que mi sueño sea reparador, con lo cual al día siguiente voy a estar más cansado".

Según este especialista del hospital Ramón y Cajal, "la sensación térmica de calor aumenta con la humedad". Uno de los pocos inconvenientes de estar estos días cerca de alguna playa.