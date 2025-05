Rafael Sánchez, guardia civil embestido por una narcolancha: "Tienes que elegir si ponerte el chaleco antibalas o el salvavidas"

"Quiero trasladarle a la sociedad que detrás de un Guardia Civil y un Policía Nacional hay una persona y detrás de esa persona hay una familia que lo sufre", son las palabras de Rafael Sánchez. Guardia civil de 44 años de edad al que hace seis meses la vida le cambió por completo.

Llevaban varias horas recibiendo avisos de que había gomas por la desembocadura del Guadalquivir, hasta que esa llamada fue para que tanto él como sus dos compañeros cogiesen la patrullera y fuesen a intentar detenerlas, "en realidad sabemos que no podemos hacer nada contra las narcolanchas, lo único que nos queda es esperar a que se queden sin gasolina o que les falle un motor", asegura Rafael que nos ha recibido con una carpeta llena de informes médicos.

Esta es su vida actual desde que tras aquel servicio le quedase una lesión en la vértebra L5-S1 que de momento le imposibilita para volver a trabajar. Además, le provoca un pinzamiento el nervio ciático. Todo es consecuencia del impacto de una de las narcolanchas sobre la patrullera de los agentes. De las 5 embarcaciones que procedían de Marruecos cargadas de hachís, 4 decidieron evitar la colisión con los agentes, excepto una que optó por embestirlos a una velocidad de 70 nudos, unos 130km/hora. Fruto de esa colisión, Rafael salió despedido, "tuve suerte de golpearme la espalda, si doy con la cabeza en estos momentos no lo estaría contando".

Aún hoy, casi medio año después del accidente, Rafael continúa teniendo pesadillas por las noches y rememorando lo ocurrido, "pensé que iba a morir, no sufría tanto por mi si no por mi familia. Tengo una hija de 11 años, y cuando salía a trabajar me escribía de madrugada diciéndome que no me pelease con los malos", cuenta Rafael mientras se le entrecorta la voz.

Este agente jerezano lleva desde los 18 años sirviendo a España, comenzó en el ejército y de ahí pasó a la guardia civil, siente este trabajo como algo vocacional y sabe de los riesgos que conlleva, pero también reconoce que no pueden seguir trabajando en estas condiciones. "Te obligan a elegir entre ponerte el chaleco antibalas, pero si te caes al agua te ahogas o eliges el salvavidas que si te disparan te matas, pero si caes al agua flotas. Cuando hay chalecos antibalas con flotabilidad de fabricación española, pero se están vendiendo a policías de otros países".

Asegura que lo más importante en estos momentos es su familia, que es la que le da las fuerzas para seguir adelante. Ahora se centra en su recuperación y en sus estudios, si todo sale como tiene planeado, el próximo año se graduará en Derecho por la Universidad de Cádiz.

