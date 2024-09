Casi 400 narcolanchas se apilan en puertos de Cádiz a “riesgo de robos”

Los malos no descansan. Las narcolanchas se siguen paseando tanto por la costa gaditana y malagueña, como también en la desembocadura del Guadalquivir. La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan a destajo, con lo medios que tienen, para evitar el trasiego de droga. En muchos casos lo consiguen. Aprehenden los estupefacientes, detienen a los implicados y se llevan las embarcaciones. Pero no son botes cualquiera. Los propios agentes los llaman “las fórmula uno del mar”. Pueden alcanzar velocidades de hasta 70 nudos (130 kilómetros por hora), al estar equipadas con cuatro motores que superan los 30.000 euros de valor, con los que cruzan el Estrecho en 15 minutos, cargados con hasta 3.000 kilos de sustancias ilegales. La nave entera puede estar tasada en unos 120.000 euros y la mayoría de ellas provienen del norte de Portugal.

Desde 2018 su uso está prohibido. Con anterioridad a ese año, cuando se incautaban, los agentes podían usarlas contra los propios narcos. Pero a partir de esa fecha no se puede hacer, por su propia seguridad, a pesar de que no pocas asociaciones que defienden los intereses de la Guardia Civil han criticado la medida al considerarla poco ventajosa. Y desde entonces no han dejado de apilarse como sardinas en lata. Según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, a principios de 2024, se han acumulado 150 motores y 80 embarcaciones solo en El Puerto de Santamaría, mientras que en el de Algeciras hay otras 300 narcolanchas. Y allí se queda hasta que el juzgado decida su desguace. Entran más de las que salen, sólo en agosto 35 de ellas (cinco grandes y 30 de diverso tamaño), tal y como anunció el Ministerio de Interior.

Gomas al sol en un depósito provisional

Todas estas semirrígidas se tuestan al sol y las inclemencias meteorológicas. Los narcos, según sus necesidades, utilizan un poco de todo, desde lanchas hasta barcas, pasando por las más potentes del mar, las narcolanchas. Y vienen equipadas con tecnología punta, como GPS, direcciones, pantallas y piezas varias de gran valor. En el depósito provisional de El Puerto, por ejemplo, hay “riesgo comprobado de robos”, tal y como recoge en el mencionado informe de la Fiscalía, ya que las vallas que lo rodean tienen puntos vulnerables. Y no es la primera vez que entran; en varias ocasiones, “se han llevado piezas importantes”, reconocen los agente porque, según la memoria anual, hay una “vuelta al mercado de motores de gran valor”.

Un tedioso ciclo para desguace

Para que una narcolancha acabe despiezada primero se necesita un auto judicial. Y como estos se demoran tanto, se atascan en los depósitos. Cuesta unos 5.000 euros todo el proceso, desde que se saca del agua hasta llevarla finalmente a Mengíbar (Jaén), donde se encuentra la planta de destrucción. El proceso es sencillo, pero muy lento. La Junta de Andalucía adjudicó un contrato a una empresa privada para que se encargara de todo el proceso, pero hasta que la Justicia no se pronuncia, solo pueden esperar.

