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Estas son las 8 ciudades de España que verán el eclipse total de sol del 2026

El último eclipse total de Sol que se pudo observar en España tuvo lugar hace un siglo, y ahora, en 2026, podrás contemplarlo si tienes la suerte de vivir en uno de estos lugares.

Mapa España eclipse solar total 2026

Estas son las 8 ciudades de España que verán el eclipse total de sol del 2026 Imagen creada por IA

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Agosto de 2026 será un mes muy especial para los españoles, sobre todo si te gusta la astronomía, ya que tendrá lugar un eclipse total de Sol, uno de los fenómenos naturales más impresionantes que se pueden observar. Durante unos minutos, la Luna se alineará perfectamente con el Sol y lo cubrirá por completo, transformando el día en un breve y mágico anochecer.

Ahora bien, aunque tendrá una duración global de más de cuatro horas, en España la fase total solo se prolongará entre uno y dos minutos, según la ubicación, así que hay que estar muy atento al cielo para no perdértelo.

¿Cuándo será el eclipse total de Sol?

Este evento tan exclusivo tendrá lugar en plena época veraniega, así que habrá mucha gente de vacaciones para disfrutar del eclipse.

¡Apunta esta fecha: 12 de agosto de 2026! El eclipse total ocurrirá cerca del atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 horas aproximadamente.

Este será el primer eclipse total desde 1905.

Eclipse total de Sol: ¿desde dónde se podrá contemplar?

Este fenómeno se podrá disfrutar en ocho capitales de provincia españolas, lo que las convertirá en lugares privilegiados para vivir el esperado evento. Se prevé que miles de personas viajen a estas ciudades para ser testigos del eclipse, lo que generará un impacto positivo en el turismo local. Estas son:

  • A Coruña
  • Oviedo
  • León
  • Burgos
  • Bilbao
  • Zaragoza
  • Valencia
  • Palma de Mallorca

3 consejos para ver el eclipse total de Sol

Para ver un eclipse solar es muy importante proteger tus ojos, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Aquí tienes tres consejos para que este momento sea extraordinario:

  • Usa gafas especiales para eclipses. Estas deben cumplir con la norma ISO 12312-2. No valen las gafas de sol normales (ni aunque sean muy oscuras). Póntelas antes de mirar al cielo y no te las quites mientras estés observando el eclipse.
  • Observa desde un centro astronómico o planetario. ¿Sabías que muchos organizan eventos con equipos preparados y expertos que explican el fenómeno en directo? Puede ser una buena manera de disfrutarlo.
  • El Instituto Geográfico Nacional recomienda escoger lugares con horizonte despejado para aprovechar al máximo la experiencia.

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