Eclipse solar total 2026: preguntas frecuentes y guía del evento astronómico del año

Después de más de un siglo sin ver un eclipse solar total en España, nuestro país se prepara para recibir a astrónomos, apasionados del astroturismo y turistas que viajarán para observar este gran fenómeno.

Este evento coincide con las vacaciones de verano, por lo que aumentará el turismo y se presentará como una oportunidad para la diversificación de la oferta de experiencias. Están previstos festivales astronómicos, rutas temáticas y charlas científicas para que los visitantes disfruten de una experiencia completa, ya que se trata de uno de los fenómenos raros de la naturaleza.

¿Qué día y a qué hora será el eclipse total de Sol?

No olvides esta fecha: 12 de agosto de 2026, la fecha clave del evento.

En cuanto a la hora, el eclipse comenzará aproximadamente entre las 19:15 y las 19:40, alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:30 y finalizará poco después de las 21:00, dependiendo de la ciudad desde la que se observe.

La franja de totalidad atravesará regiones como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, La Rioja y País Vasco.

Eclipse total de Sol: 6 preguntas frecuentes

Si quieres disfrutar del eclipse total de Sol este verano, te contamos todo sobre él. A continuación, resolvemos las preguntas más frecuentes sobre este fenómeno tan especial.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

Es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos.

¿El eclipse total de Sol se verá desde Madrid y Barcelona?

Las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, quedarán fuera de la franja de totalidad, pero podrán presenciar un eclipse parcial, con más del 99% del Sol cubierto.

¿Cuáles son las mejores ciudades para disfrutar de este evento astronómico?

Si vives en Valencia, Zaragoza y Bilbao, tendrás mucha suerte, ya que disfrutarás de la experiencia de vivir el eclipse total.

¿Dónde verlo de la mejor manera?

Los mejores lugares para ver un eclipse total de sol son aquellos situados dentro de la franja de totalidad y con cielos despejados. Para disfrutarlo al máximo, se recomienda elegir zonas con baja contaminación lumínica y pocas probabilidades de nubosidad. Lugares ideales son miradores, zonas rurales o espacios naturales.

¿Es peligroso mirar directamente el eclipse?

Sí. Nunca debe observarse directamente sin protección adecuada, ya que puede causar daños oculares permanentes. Aunque el Sol parezca menos intenso durante el fenómeno, sus radiaciones siguen siendo peligrosas para los ojos.

¿Se puede fotografiar?

Sí, pero es recomendable utilizar filtros solares especiales para cámaras y móviles, ya que la luz solar puede dañar tanto el dispositivo como la vista. Usar trípode y ajustar previamente la exposición ayudará a conseguir fotografías más nítidas y seguras.

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