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Detienen a un delincuente reincidente armado mientras robaba en una casa de Íllora en Granada

En el interior del domicilio los agentes incautaron un hacha, un martillo y un destornillador.

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Policía Nacional Valencia Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
Publicado:

Sucedió en la localidad de Íllora, en Granada, donde la Policía Local detuvo el pasado viernes, 3 de julio, a un "conocido delincuente reincidente" de la localidad granadina, que habría sido captado mientras robaba en una casa que habitualmente se encuentra vacía. Lo que se sabe es que entró por el patio de la vivienda.

Una vecina asegura que escuchó "varios golpes en la casa de al lado", y en el que acto seguido avisó a los agentes de que "se estaba produciendo un robo".

El sospechoso presuntamente habría ejecutado otro hurto dos meses antes de este suceso.

Cuando los agentes fueron al domicilio no pudieron acceder por la puerta principal, ya que estaba "cerrada y atrancada". Sin embargo, la colaboración de los vecinos ha sido de gran ayuda para que la Policía Local pudieran acceder desde patios de otras casas cercanas a la vivienda. Las autoridades no dudaron en advertir de la rotura de ventanas y puertas y de encontrarse la casa con todos los enseres registrados.

Cuando la Policía Local accedió al interior de la vivienda se encontraron al sospechoso, lo detuvieron y ya ha pasado a disposición judicial. También los agentes incautaron un hacha, un martillo y un destornillador.

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