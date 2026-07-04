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Un incendio forestal de gravedad 1 en Casavieja (Ávila) moviliza a una veintena de medios aéreos y terrestres

Se originó alrededor de las cuatro tarde, y aumentó su intensidad poco después, aún se desconocen las causas.

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Juan Vivancos
Publicado:

La junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a un incendio forestal que ha tenido lugar en la tarde de este sábado en Casavieja (Ávila) en el entorno de una subestación eléctrica. Este nivel de gravedad se establece cuando un incendio puede ocasionar leves restricciones para la población o provocar una afección limitada sobre infraestructuras.

El aviso del fuego, del que aún se desconoce el origen, ha sido a las 15:59, cuando se ha activado un importante dispositivo de extinción para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio fuera a mayores.

Ha aumentado su gravedad 10 minutos después

Ha subido a gravedad 1 a las 16:10, mientras en el lugar se encuentran una veintena de medios aéreos y terrestres para extinguir el fuego.

Desde las 18:26 trabajan para sofocar el fuego un técnico, tres agentes medioambientales / celadores, cuatro cuadrillas terrestres, seis autobombas, cuatro brigadas ELIF o BRIF, dos aeronaves y otros dos medios que no se especifican.

Alerta en Castilla y León

La junta de Castilla y León declaró este viernes la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales desde el sábado en las provincias de Ávila y Salamanca. Mañana Domingo, se extenderá al resto de la comunidad autónoma.

La activación del IGR 1 implica que el incendio presenta unas características que pueden generar afecciones limitadas para la población o para determinadas infraestructuras, aunque la situación permanece, por el momento, lejos de los niveles de mayor gravedad contemplados en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales.

Este nivel exige mantener un seguimiento constante de la evolución del fuego y adaptar los medios de extinción en función de las condiciones meteorológicas, la orografía y el comportamiento del incendio.

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