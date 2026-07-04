Noticias de hoy, sábado 4 de julio de 2026

La situaición en Venzuela tras el terremoto, el día de la independencia de EEUU o el incendio en La Bisbal, entre las noticias más relevantes de este sábado, 4 de julio.

Ascienden a 34 los españoles muertos por los terremotos de Venezuela y 140 siguen desaparecidos

El balance de víctimas españolas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa empeorando. Las autoridades han elevado a 34 el número de españoles fallecidos, mientras otras 140 personas permanecen desaparecidas.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que hay 11 ciudadanos españoles localizados bajo los escombros, donde se concentran ahora los esfuerzos de los equipos de rescate. El departamento mantiene activas todas las líneas de emergencia consular y pide a los españoles que se encuentran en el país que recurran a estos canales en caso de necesidad.

La tragedia, que ya deja al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, se ha convertido en el desastre sísmico más mortífero de Venezuela en el último siglo. Desde el inicio de la emergencia se han contabilizado 890 réplicas y más de 6.400 personas han sido rescatadas con vida, aunque las posibilidades de encontrar nuevos supervivientes disminuyen con el paso de los días.

La respuesta solidaria desde España no ha dejado de crecer. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han enviado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa la recogida de alimentos, medicamentos y material de primera necesidad. Además, en distintos puntos del país se están organizando torneos solidarios y otras iniciativas para recaudar fondos destinados a los damnificados.

Trump celebra el Día de la Independencia reivindicando la fuerza de EEUU y atacando al comunismo

Donald Trump aprovechó la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para reivindicar el liderazgo económico y militar del país durante un discurso pronunciado ante el monte Rushmore, en Dakota del Sur. El presidente aseguró que la economía estadounidense vive un momento de gran expansión y defendió que sus políticas están favoreciendo la llegada de inversiones y la construcción de nuevas fábricas.

Además, sostuvo que Estados Unidos mantiene una posición dominante en el escenario internacional y afirmó que otros países "están desesperados por llegar a un acuerdo" con Washington. "Ahora solo hay respeto. Y quiero decirles que lo mejor está por venir", aseguró.

En su intervención también arremetió contra el comunismo, al que calificó como una ideología de "perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar". "El comunismo es un fracaso. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Es un fracaso rotundo", afirmó.

Antes de concluir, el mandatario hizo un llamamiento a reforzar el apoyo al Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta de que el fuego puede quemar hasta 30.000 hectáreas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado el cierre del espacio natural de Les Gavarres ante la evolución del incendio forestal, que ya ha arrasado unas 2.300 hectáreas y podría llegar a afectar hasta 30.000 en el peor de los escenarios. El objetivo de los equipos de extinción es frenar el avance del fuego hacia el macizo.

Illa ha señalado que no hay víctimas, aunque cuatro bomberos han sufrido heridas leves y ya se han reincorporado al operativo, integrado por 440 efectivos de los Bomberos de la Generalitat y un centenar de miembros de la UME. También ha pedido a los vecinos de los municipios confinados que permanezcan en sus casas y ha advertido de que la llegada de una nueva ola de calor complicará las tareas de extinción.

Respecto al detenido por su presunta relación con el incendio, el presidente catalán ha asegurado que el Govern llegará "hasta el fondo" de la investigación y ha confirmado que la empresa implicada está colaborando con las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.