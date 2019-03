¿Por qué engorda dormir poco? Pues es una cuestión hormonal y de equilibrio entre el descanso y el apetito. Nos lo explica de manera didáctica y con detalle Javier Martínez, un nutricionista que responde a nuestras tres preguntas básicas sobre descanso y alimentación.

¿Sabemos cuántas horas hay que dormir, como mínimo, para que nuestra salud no se resienta? Javier Martínez habla de entre 8 y 10 diarias. Si bajamos de cinco o seis ya puede constituir un problema para nosotros, según asegura. Y otra curiosiddad: sepan que el sueño no se compensa, aunque seguro que muchas veces hemos pensado que sí y hemos tratado de dormir mucho tras una noche de fiesta. Pero no, las horas que hemos perdido una noche no las vamos a recuperar otra. "Hay que ser estrictos en el descanso -dice Javier Martínez- y lograr un sueño reparados y de calidad".