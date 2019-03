El profesor de Melilla que agredió a un alumno justifica su acción

Dukai Ali, el profesor de la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes en Melliga que protagonizó un vídeo en el que se le ve supuestamente golpeando a un alumno repetidas veces, ha defendido y justificado su actuación con el joven diciendo que el estudiante "pegaba a sus compañeros con tizas" y que se burlaba de su discapacidad.

Así lo ha relatado el profesor: "El vídeo no recogió lo que pasó antes, cuando el chico pegaba a sus compañeros e intenté controlarlo. No tuve otra manera diferente de hacerlo. Proceden de barrios marginales y no están educados, vienen a pasar el día sin modales ni nada".

El docente explica cómo estaba el niño al entrar en clase: "Estaba nervioso, entró en mal estado con la cara congestionada y crispada. Cuando entró no quiso sentarse, empezó a hablar en voz en voz alta, a tirar tiza a sus compañeros y a saltar encima de las sillas. Tenía un trozo de goma elástica, que uso para intimidar a los alumnos. Sé que está prohibido pero la usé para que se sentara. No quiso hacerlo".

Así las cosas, el maestro ha relatado que en esos momento el chico seguía descontrolado, por lo que decidió coger la regla. "No le importó el hecho de que le pegara. Si lo hubiera hecho con fuerza, se hubiera sentado. Pero no le di fuerte. Era para que se sentara, pero no se sentó".

Dukai además ha explicado que tiene una discapacidad del 50 % y ello le supone una borla de sus alumnos: "Son niños de barrios marginales y tienen una conducta difícil".

Por el momento el caso está en manos de la Fiscalía del Menor, tras una investigación iniciada por la Policía Nacional, además el Gobierno de la Ciudad ya ha avanzado que se personará como acusación particular cuando llegue el caso a los juzgados.