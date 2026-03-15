DURAS IMÁGENES: Un joven de 25 años sobrevive después de que le clavaran un destornillador en la cabeza

Duras imágenes: Le clavan a un joven de 25 años un destornillador en la cabeza en la calle Vicente Pardo, en el municipio de Albatera (Alicante), debido a un "ajuste de cuentas". La agresión tuvo lugar el pasado viernes, 13 de marzo.

Uno de los testigos explicó que "Un hombre vino a buscarle, al parecer, para ajustar cuentas. Creo que le pidió dinero cuando se lo encontró por la calle Vicente Pardo. Entonces, el chaval subió al piso de su novia y bajó con un destornillador que le clavó en la boca al que le pidió dinero. Pero el otro se lo sacó y le devolvió el ataque, clavándoselo en el cráneo".

Un portavoz de la Guardia Civil confirmó que "el chico se ha salvado" y que pudo sobrevivir gracias a la gran intervención de dos agentes de la Policía Local, quienes lograron mantenerlo consciente.

El chico fue trasladado al hospital de Elche para ser intervenido. El equipo médico consiguió sacarle la varilla del destornillador que estaba incrustada por debajo de la sien y le atravesaba parte del cráneo en diagonal pasando por la nariz hasta los dientes. El portavoz de la policía declaró que "lo operaron con éxito".

El Equipo de la Policía Judicial del Pilar de la Horadada ha abierto una investigación para aclarar los hechos que ocurrieron este viernes. Los dos implicados son de nacionalidad marroquí y argelina, de 25 y 37 años.

Mientras, el aviso a la Policía Local del municipio llegó sobre las 18.30 horas. Alertaron de una pelea grave en la calle. "Estábamos trabajando cuando se produjo el altercado, empezó a acudir gente, se escuchó un barullo y luego vimos al chico herido", explicó un testigo a EL ESPAÑOL.

Uno de los implicados a la fuga

El presunto autor de los hechos, de 37 años, fue detenido cuando dos agentes de la Benemérita patrullaban la zona para localizarlo. Lo encontraron en el Centro de Salud de Catral al no poder terminar su fuga porque le sangraba la mejilla a causa del apuñalamiento que recibió por parte del varón de 25 años.

Una fuente cercana a la investigación aseguró que la pelea fue horrible y que "hubo una reyerta violenta. Uno de los implicados tiene una herida abierta en el pómulo, con seccionamiento de la musculatura, y el otro tenía un destornillador clavado en la cabeza".

Otro de los testigos explicó que "El chico al que le clavaron el destornillador en la cabeza va a ser padre de un hijo con una chica que tiene un piso de los servicios sociales porque tiene otros tres niños. Parece que ella no trabaja y que él se dedica a los trapicheos". Este pide anonimato a causa de los hechos ocurridos.

La pareja del chico de 25 años

La novia del joven de 25 al enterarse de lo ocurrido bajó a la calle para socorrer a su pareja, a pesar de su avanzado estado de embarazo. Tapó con su chaqueta a su novio y otro chico le colocó una sudadera debajo del cuello después de recostarlo en la acera mientras esperaban a la ambulancia.

La secuencia fue grabada por varios testigos que se encontraban en el lugar después de que los agentes le vendaran la cabeza con una rigurosa precisión para evitar agravar sus lesiones.

Homicidio en grado de tentativa

Ambos implicados en la agresión han sido detenidos como presuntos autores de delitos de lesiones y homicidios en grado de tentativa. Las diligencias se encuentran en instrucción por parte de la Guardia Civil, que también ha puesto en conocimiento a la autoridad judicial de lo ocurrido. Mientras, la investigación continúa abierta a la espera de la evolución del herido.

La Policía Judicial intenta esclarecer qué relación mantenían los detenidos y el motivo de la pelea.

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