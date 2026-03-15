Angustioso rescate de cuatro personas y un perro tras quedar atrapados en el río Nela, en Burgos

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este domingo un rescate en el río Nela, a la altura de Quintanabaldo, en el término municipal de la Merindad de Valdeporres (Burgos), después de que cuatro personas quedaran atrapadas dentro de su vehículo debido a la crecida repentina del caudal.

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 13:58 horas. El alertante informó de que el turismo se encontraba en el kilómetro 17 de la carretera BU-561 y que el agua había aumentado rápidamente hasta alcanzar el capó del coche, impidiendo que los ocupantes pudieran salir por sus propios medios.

Tras recibir la llamada, el gestor del 112 activó al Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de localizar con precisión el punto del incidente, situado en un camino entre Quintanabaldo y Puentedey, y de organizar el operativo de rescate. También se dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y de la Diputación provincial, así como a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Las labores de rescate resultaron complicadas debido a la fuerte corriente del río, que impedía a los bomberos acceder con facilidad hasta el vehículo, situado a unos diez metros de la orilla. Ante esta situación, se incorporó al operativo un equipo de cinco voluntarios de la Agrupación de Protección Civil Burgos Norte, que acudieron con un vehículo de apoyo.

Finalmente, los servicios de emergencia lograron rescatar a las cuatro personas y a un perro que también se encontraba en el interior del turismo. Los ocupantes fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario y trasladados posteriormente al centro de salud de Saucillo para su evaluación, sin que consten, en principio, daños graves.

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