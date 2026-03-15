Elecciones a la presidencia del Barça 2026: candidatos, cuántos socios votan y cuándo se conocerá al ganador

El FC Barcelona conocerá a su nuevo presidente este domingo 15 de marzo a última hora de la noche, momento en el que Joan Laporta o Víctor Font sean ratificados por las urnas y por las decenas de miles de socios que votarán esta jornada dominical.

Una fecha en la que además de votar jugará el primer equipo ante el Sevilla en el Camp Nou (16:15) para intentar mantener a raya al Real Madrid, que venció y goleó este pasado sábado al Elche en el Bernabéu. Es la primera vez desde 1989 que las elecciones coinciden con un partido del Barça en el Camp Nou.

Más de 114.000 socios se dan cita en las urnas

Este domingo las urnas invitan a votar a 114.504 socios con derecho a elegir a su próximo presidente, de los cuales 86.646 son hombres y 27.858 mujeres. Además, los más de 114.000 socios podrán ejercer su derecho a voto en diferentes ciudades: 110 mesas electorales estarán ubicadas en la explanada del Camp Nou, pero también se votará en Girona (5 mesas), en Lleida (2), Tarragona (4) y Andorra (1). El voto por correo no está permitido.

Sobre las 23h se conocerá el ganador

Las votaciones han comenzado a las 9 de la mañana y terminarán a las 21 de la noche, además, desde el club se estima que el resultado de los comicios se conocerá de las 23:00 a las 23:30. El club movilizará un dispositivo de 435 personas, 350 de ellas personal de la entidad y 85 externos.

Laporta, el gran favorito

Joan Laporta y Víctor Font son los dos candidatos a presidir la entidad catalana, pero es el primero el que tiene todo a favor para prolongar su mandato al frente del club. Laporta, además, ha recibido el apoyo de figuras claves del barcelonismo, e incluso de jugadores como Lamine Yamal y otros muchos de la plantilla. Xavi Hernández es el gran apoyo de Víctor Font. Entre los que han acudido a votar esta jornada están Urtasun, ministro de Cultura, Bonmatí, Bartomeu, Busquets...

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