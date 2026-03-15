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FALLAS DE VALENCIA

Un millón de personas inundan las calles para disfrutar de las 800 fallas de la ciudad

Las Fallas de Valencia arrancan sus días grandes. Como manda la tradición, cada 15 de marzo la ciudad amanece con sus casi 400 fallas infantiles plantadas

Un millón de personas inundan las calles para disfrutar de las 800 fallas de la ciudad

Un millón de personas inundan las calles para disfrutar de las 800 fallas de la ciudad | Antena 3

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Carlos Villán
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Los artistas falleros tienen toda la jornada de este domingo para rematar los últimos detalles del trabajo que han creado durante el último año. Las otras 400 fallas grandes deben quedar hoy acabadas para que este lunes a partir de las 9 de la mañana los jurados comiencen a valorar el trabajo.

Las calles se llenan de turistas para ver los imponentes monumentos que, en algunos casos, superan los 20 metros de alto. "No te imaginas que sean tan grandes y que la falla ocupe toda una plaza. El ambiente es muy bueno. "Hay que venir una vez en la vida", son tres de los comentarios que escuchamos de varios turistas nacionales a los pies de la falla de la plaza de El Pilar. Los artistas falleros, ajenos al bullicio y las aglomeraciones de curiosos, rematan sus obras. "Estoy preparando las mezclas de colores para dárselo al compañero que está sobre la grúa", nos dice Juane Cortell, de El Taller de Tamany. "Esta semana es la mejor del año". "Creamos las piezas a trozos y no probamos la obra hasta que la encajamos en la calle." "Ver cómo la obra cobra forma es impresionante", asegura Cortell.

Del 15 al 19 de marzo está previsto que más de un millón de personas deambule por las calles de Valencia.

Y esto se nota en los hoteles. En el céntrico hotel Estimar no paran de recibir maletas en todos los idiomas. "La ocupación para estos días es muy positiva. Tenemos las reservas al 98% de nuestra capacidad. El 75 % de nuestros clientes son internacionales", explica Nora García, directora del hotel. En la recepción esperan unos huéspedes recién llegados de Asia y que todavía no saben la bienvenida que les espera en la habitación. Muchos establecimientos, como este hotel, regalan a sus clientes estos días productos valencianos y el típico pañuelo fallero. En el hotel Estimar, además, al llegar a la habitación encuentran un tríptico con las consejos prácticos de la fiesta. Recuerda coger unos tapones para ir a la ´Mascletà, reza uno de los tips.

Ninots y pólvora

Los ninots son la base de la fiesta y la otra gran pata es la pólvora. En Fallas a muchos con balcón en la plaza del Ayuntamiento les salen amigos para ver la ´Mascletà´. Basta con levantar un segundo la mirada para ver ventanales y terrazas repletas. En algunas se puede comprar entrada que incluye comida y en las más privilegiadas solo se puede acceder si se cuenta con el honor de que te inviten.Ver el espectáculo pirotécnico desde las alturas es todo un lujo y el empresario del sector del mueble Miguel Monrabal lo comparte con sus clientes desde un ático con vistas privilegiadas al terremoto final.

"Invitamos todos los días a clientes y posibles clientes para que disfruten de la experiencia. Servimos un cóctel y les hacemos disfrutar de las vistas. Es una experiencia impactante, sobre todo la primera vez", añade Monrabal. Tan impactante como ver desde la terraza una marea humana que tras el estruendo se dirige en mil direcciones a encontrar un sitio para comer. Los hosteleros esta semana facturan un 80 por ciento más que en días habituales. "Reforzamos la plantilla porque todo el mundo come tras la ´Mascletà´. Prácticamente solo existe un turno de comida. Realizamos un menú fallero para que el servicio sea más ágil y que puedan degustar comida típica valenciana", dice Manu Arroyo, responsable de marketing del grupo de restaurción Portolito. Añade una clienta: "Estos días si quieres comer sentado hay que reservar con mucha antelación".

Suenan de fondo los petardos, el bullicio de los turistas ... y también una charanga que anuncia que, ahora sí, este domingo comienzan los días grandes de las Fallas 2026.

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