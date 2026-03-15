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Atropello Madrid

Un autobús urbano atropella a una mujer en Madrid

La víctima fue trasladada al Hospital General Universitario Gregorio Marañón tras ser estabilizada por un trauma severo en un pie.

SAMUR

SAMURProtección Civil

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 15 de marzo, una mujer de 81 años fue atropellada por un autobús urbano en la avenida Felipe II, en (Madrid). El atropello tuvo lugar alrededor de las 18.00 horas.

El Samur-Protección Civil (Samur-PC), recibió el aviso de que una mujer había sido arrollada en plena avenida mientras cruzaba un paso de peatones regulado por un semáforo. La víctima sufrió un trauma severo el pie derecho. El equipo médico la estabilizó y, acto seguido, fue trasladada al Marañón.

Juan José Giménez, supervisor de Samur-PC informó de que aplicaron "medidas avanzadas y básicas" en el lugar del accidente para tratar a la víctima. Además de las graves lesiones, consideradas catastróficas, en el pie, recibió un fuerte golpe en la cabeza a causa de la caída.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que el autobús arrolló a la mujer.

Atropello en un carril bus

El pasado viernes, una menor de 12 años fue atropellada mientras cruzaba un paso de peatones por un turismo. Este circulaba de manera inadecuada por un carril bus en el distrito madrileño de Hortaleza.

El atropello ocurrió sobre las 14.10 horas, cerca de un instituto, a la altura del número 91 de la avenida Niceto Alcalá Zamora, según informaron desde Emergencias Madrid.

El Samur se trasladó al lugar del accidente y se encontraron a la niña consciente pero herida gravemente. Presentaba múltiples traumatismos por los que tuvo que ser trasladada al Hospital Niño Jesús.

Por otra parte, la conductora del vehículo, fue atendida por los sanitarios al sufrir un cuadro de ansiedad.

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