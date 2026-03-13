DURAS IMÁGENES | Brutal agresión a una menor en Pontevedra: "Le arrancaron mechones y los exhibía como un trofeo"

Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes. En ellas se puede ver perfectamente la dureza de los golpes y, además, las risas, bromas y alardeos de los presentes. La madre de la agredida accede a hablar con nosotros precisamente por esto, porque, dice, no puede permanecer impasible ante tanta violencia.

"Hoy le pasó a mi hija y mañana puede ser al hijo de otro", relata esta mujer de la que vamos a mantener el anonimato para evitar que se identifique a la menor. "Ella dice que no tiene miedo porque está en esa edad, pero se pasó la noche con pesadillas; yo la escuchaba hablando en sueños", continúa.

Las presuntas agresoras tienen entre 12 y 14 años

La niña tiene 13 años y las agresoras, a las que ya ha denunciado ante la policía, entre 12 y 14 años. "No podemos permitir que niños de esta edad estén en estas situaciones día sí y día también, porque no es la primera vez que pasa y ya ha habido más intentos".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche y, según la denuncia presentada por la familia, en el ataque participaron cinco menores.

La víctima se encontraba en las canchas de la plaza de Barcelos, en pleno centro de la ciudad de Pontevedra, junto a una prima cuando comenzó el altercado. Según su relato, una de las chicas se acercó para recriminarle algo en relación con un chico. La menor asegura que no tenía nada que ver con ellas ni había habido enfrentamientos previos. Lo que inicialmente parecía una pelea entre dos chicas se transformó en una agresión en la que acabaron participando varias y otros muchos crearon corrillo para gritar, animar e incluso grabar todo lo que estaba pasando para después colgarlo en las redes sociales.

El video fue difundido a través de las redes sociales

Durante la paliza llegaron incluso a arrancarle varios mechones de cabello que después fueron exhibidos en vídeos por una de las agresoras como si fuese un trofeo. "Tiene hematomas por todo el cuerpo y calvicie en algunas zonas de la cabeza. Lo peor es el ojo, completamente morado", explican.

Según explica la familia, la adolescente no contó lo sucedido de inmediato por miedo.

"Estaba en casa de sus abuelos y no quería decirme nada porque sabía que no la iba a dejar salir", dice su madre. "Pero al final noté que había algo raro y ya me contó. Fuimos al hospital y a poner la denuncia".

La familia teme que la situación se repita; por eso han decidido hablar. "Por ella y por los demás menores, esto hay que pararlo", asegura esta madre, para acabar con la sensación de impunidad. Y es que días después de la agresión, algunos de los presuntos implicados volvieron a seguir a la menor por la zona de la Alameda, lo que incluso acabó en una intervención de la policía. "Ellos mismos te dicen: 'A mí no me puedes decir nada, que yo soy menor'", asegura esta familia.

Ahora mismo es ya la Policía la que se ha hecho cargo de la investigación y analiza tanto los vídeos grabados durante la agresión y difundidos a través de las redes sociales como, probablemente, las posibles imágenes de cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve perfectamente la identidad de los participantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.