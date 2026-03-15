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Detenido un hombre de 52 años en Pedreña como presunto autor del asesinato de su pareja

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre por, presuntamente, asesinar a su pareja de 64 años.

La Guardia Civil de Cantabria detiene al presunto autor de un asesinato por violencia de g&eacute;nero

La Guardia Civil de Cantabria detiene al presunto autor de un asesinato por violencia de géneroEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Un hombre de 52 años es detenido este domingo, 15 de marzo, en el municipio Marina de Cudeyo en Pedreña (Cantabria), como presunto autor del asesinato de su pareja de 64 años.

La investigación se está desarrollando por La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. La causa de este presunto asesinato es por violencia de género y habría tenido lugar ayer, sábado. Efectivos de la Guardia Civil recibieron el aviso del detenido porque había encontrado a su pareja muerta en el domicilio, según informa la Delegación de Gobierno en Cantabria.

Resultados de la autopsia

Hoy se realizó la autopsia del cuerpo e indica que la mujer falleció por un hecho violento, por lo que la Guardia Civil detuvo a su pareja como el supuesto autor del crimen. No hay denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el acusado, de nacionalidad española, tiene antecedentes anteriores por casos de violencia de género con otras mujeres. 'Cadena Ser' adelanta que en el informe forense constata indicios de muerte por asfixia.

Desde la Delegación se ha trasladado la información recogida hasta el momento sobre este supuesto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

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