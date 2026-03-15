Un joven es detenido por ser el autor de un presunto robo de 1.000 euros a un amigo anciano que estaba en la UCI

Un joven es detenido por, supuestamente, robar más de 1.000 euros de la cuenta bancaria de un amigo de avanzada edad. Este se encontraba en la UCI y el acusado creía que iba a morir en ella.

Según ha informado la policía en nota de prensa, los hechos ocurrieron en el pasado mes de diciembre. La víctima, un anciano, se enteró de que no se había abonado la mensualidad de su hipoteca por falta de saldo en su cuenta.

Ante lo ocurrido, el hombre fue a pedir explicaciones a su entidad bancaria y allí le comunicaron de que no tenía dinero en su cuenta. Sin embargo, había cobrado la paga doble del mes de diciembre.

La resolución del problema

El hombre solicitó un extracto bancario y vio que, en fechas anteriores, cuando él había estado hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Le habían realizado más de diez extracciones en cajeros automáticos mientras se encontraba en el hospital sin su conocimiento.

Cuando la víctima se lo contó a su cuidadora, ambos empezaron a sospechar de un joven, amigo del afectado. Este tenía llaves del domicilio porque el hombre se las había entregado antes de ingresar para que comprobase su vivienda de manera periódica.

La cuidadora se citó con el joven más tarde y el chico le confesó que había realizado las extracciones porque creyó que el anciano iba a morir en el hospital. El acusado también declaró que se apropió del dinero para pagar varias deudas que tenía.

La investigación ha sido iniciada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Tras varias indagaciones y localizar al presunto autor, lo arrestaron el pasado jueves.

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