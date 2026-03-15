Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años

El guitarrista británico Phil Campbell, integrante de la banda Motörhead, ha fallecido a los 64 años de edad este viernes, 13 de marzo, tras "una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", informó su familia.

"El mundo acaba de perder un inmenso rayo de luz"

El músico formó parte de la banda durante 31 años, desde que ingresó en 1984 y se diluyó en 2015. Fue el miembro más longevo junto al vocalista y bajista Lemmy Kilmister. La banda se mencionó en redes a través de un comunicado: "No podemos creer que estemos diciendo esto. Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que Philip Anthony Campbell ha fallecido. Descansa en paz, Phil. El mundo acaba de perder un inmenso rayo de luz, y estamos desolados".

En el mensaje también se recuerda que Campbell formó el grupo Phil Campbell and The Bastard Sons, con sus tres hijos Todd, Dane y Tyla. Grabaron varios discos y realizaron giras internacionales.

"Phil era un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico que tenía a Motörhead en las venas. Siempre llevaba con su don de la guitarra, y llevaba un gran sentido del humor, pero sobre todo, Phil lo llevaba con el corazón. No podías estar cerca de él sin una risa o veinte, porque simplemente, Phil amaba la vida y la vivió con gran alegría", destacó la banda en su publicación.

Desde 1984 hasta su disolución en 2015

Phil Campbell nació en Pontypridd (Gales) el 7 de mayo de 1961 cuenta con una trayectoria envidiable, convirtiéndose en uno de los guitarristas más reconocibles del heavy metal británico. Tocaba la guitarra desde que era pequeño y muy pronto se centró en el rock clásico y el hard rock de los 70. Esto hizo que se integrara en varias bandas locales antes de dar un salto a lo profesional.

Formó parte de grupos como Persian Risk en la segunda mitad de los 70. Estaban vinculados a la New Wave of British Heavy Metal, con los que empezó a labrarse un nombre en el panorama británico.

Su momento álgido fue cuando se incorporó a Motörhead en 1984, después de la marcha del guitarrista Brian Robertson. Desde su entrada a la banda, se convirtió en una figura reconocida del sonido del grupo. Participó en álbumes como 'Orgasmatron', '1916', 'Bastards' o 'Bad Magic'.

Campbell estuvo en la banda desde que entró hasta 2015, momento en el que se diluyó Motörhead. Tras la muerte de Kilmister, se convirtió en el miembro más viejo después de su fundador.

Discos como 'The Age of Absurdity' (2018) y 'We're the Bastards' (2020) destacan en la discografía de la banda y mantuvieron vivo su espíritu. Phil Campbell alternaba sus propias canciones con clásicos del repertorio de Motörhead.

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