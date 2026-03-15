Yolanda Díaz asistirá a los Oscar en Estados Unidos

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, viaja este domingo a Estados Unidos para asistir a la 98º edición de los Premios Oscar. Aprovechará su estancia para reunirse con la delegación española y con varios nominados a los premios, entre los que destaca Oliver Laxe, el cineasta gallego que dirigió la película española 'Sirât'.

Laxe aspira a ganar la estatuilla de mejor película extranjera para marcar huella detrás de 'Volver a empezar’, ‘Belle Epoque’, ‘Todo sobre mi madre’ y ‘Mar adentro’. Luis Buñuel también se hizo con el Oscar, aunque por una producción francesa titulada ‘El discreto encanto de la burguesía’.

Este año, la categoría de mejor película internacional viene cargada de dudas y sin un consenso claro. La obra noruega 'Valor Sentimental' lidera las apuestas por su éxito en varios festivales, pero hay una fuerte competencia, en la que se encuentra ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho.

La ceremonia será dirigida por el cómico Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se podrá seguir en directo.

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