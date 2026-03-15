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Ingreso en prisión

A prisión por robar en un almacén de un restaurante donde se dejó su documentación y drogas

Un varón es detenido en Salamanca por la Policía Nacional tras robar en las taquillas del almacén de un restaurante y se llevó varias carteras y tarjetas bancarias entre otros.

La Polic&iacute;a Nacional detiene a un hombre que rob&oacute; varios elementos en el almac&eacute;n de un restaurante

La Policía Nacional detiene a un hombre que robó varios elementos en el almacén de un restauranteEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Un juez ha dictado el ingreso en prisión de un hombre como presunto autor de un robo con fuerza. Este había entrado en el almacén de un restaurante y abrió las taquillas para sustraer una mochila, tarjetas bancarias, documentos de identidad, varias carteras, llaves, prendas de vestir, un reloj y un total de 300 euros. Dentro del almacén se dejó su documentación y sustancias estupefacientes.

Cómo sucedió el robo

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 8 de marzo, a mediodía. El acusado rompió el cristal de la puerta de acceso del almacén. El varón se dejó una bandolera con droga, documentos judiciales y su documentación, según informó la Policía Nacional en un comunicado que recogió Europa Press.

Fue un empleado quien descubrió lo sucedido por ver uno de los cristales de la puerta roto y también se puso comprobar que en el lugar se encontraba la bandolera que no pertenecía a nadie del personal.

La detención

El jueves, 12 de marzo, algunos agentes en servicio vieron en la calle Linares al hombre que había olvidado sus pertenencias en el almacén del restaurante durante el robo. De esta manera, pudieron identificarlo y comprobaron que llevaba varios efectos donde había varios de los denunciados como sustraídos del lugar de los hechos.

La policía procedió a la detención del hombre y a la intervención de los efectos que llevaba. Fue trasladado a dependencias policiales y los objetos se entregaron a sus propietarios.

Tras realizar todos los trámites necesarios, el detenido pasó a disposición judicial, quien decretó en prisión por estos hechos.

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